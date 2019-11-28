Kozan’da yangın

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Adana’nın Kozan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çulhacı Sokak'ta Durdu Durmuş'un oturduğu evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

ADANA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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