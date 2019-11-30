CHP Karaisalı’da delege seçimleri yapıldı CHP Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Eren: “CHP Karaisalı tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Karaisalı merkezindeki Karapınar, Selampınar ve Çeceli mahallerinde sandık koyarak delege seçimi yaptık.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaisalı İlçe Teşkilatında sandık konularak delege seçimleri yapıldı.

CHp Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Eren, Karaisalı tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Üyelerimizin delege seçimine yoğun katılımı oldu. Bu hareketimiz hem parti üyelerimiz hem de ilçe halkımız tarafından takdirle karşılandı. Partimize bir hareket geldi. 3 mahallede toplam 7 delegenin 4'ünü kadınlarımız ve gençlerimiz kazandı. Dileriz bu davranışımız diğer partilere de örnek olur ve en azından ilçe merkezinde ki mahallelerde sandık koyarak delege seçimlerini yaparlar. Sonuçta demokrasiyi ülkemize getiren Cumhuriyet Halk Partisi’dir ve hayatın her alanında demokrasiyi yerleştirmek ve etkin kılmak zorundayız” dedi.

ADANA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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