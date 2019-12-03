Adana'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

ADANA'da akaryakıt kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde akaryakıt kaçaklığı yapan 7 şüpheliyi tespit etti. KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararı ile şüphelilere yönleik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve işyerlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bir şüpheli aranıyor.



ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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