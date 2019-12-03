Akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Adana’da şafak vakti akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilere yönelik şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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