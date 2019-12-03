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13 dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası aldı Adana'da 13 dolandırıcılık olayından 40 yıl hapis ...

İHA

Adana'da 13 dolandırıcılık olayından 40 yıl hapis cezası alan firari, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

13 dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası aldı Adana'da 13 dolandırıcılık olayından 40 yıl hapis cezası alan hükümlü infaz dedektiflerinden kaçamadı

Adana'da 13 dolandırıcılık olayından 40 yıl hapis cezası alan firari, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Bürü Amirliği dedektifleri 13 ayrı "başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan Osman C.'nin (37) merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen infaz dedektifleri hükümlüyü caddede yakaladı.
Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

ADANA

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
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  • İKİNDİ 15:08
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