Gülen Yüzler Bisiklet Festivali Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Temiz çevre ve sağlıklı toplum için bisiklet kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmalı" Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katıldığı festivalde katılımcılara çeşitli hediyeler verildi

Çukurova Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Gülen Yüzler Bisiklet Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’da bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Gülen Yüzler Bisiklet Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Adana Ekstrem Sporları Kulübü’nün de destekleriyle düzenlenen festivale yaklaşık 500 kişi katıldı.

Çukurova Belediyesi önünde başlayan festivalde bisikletçiler Türkmenbaşı Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı güzergahını takip ederek İller Bankası Kavşağı’nı takip ederek Kenan Evren Bulvarı’ndan Huzurevleri Mahallesi’ne geçerek yeniden Çukurova Belediyesi önüne geldiler.

Ardından Çukurova Belediyesi önünde tören düzenlendi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katıldığı festivalde konuşan Başkan Soner Çetin, Adana’nın bisiklet kullanımı ile ilgili altyapı çalışmalarında yıllarca ihmal edildiğini belirtti.

Başkan Soner Çetin, "Avrupa’da bisiklet kullanımı çok yaygın. Çünkü bu konuda altyapı çalışmaları tamamlanmış. Bulvar ve caddelerin yanına bisiklet yolu yapılmış ve insanlar birbirine saygılı davranıyor. Bunu Adana’da da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir ilçe belediyesi olmamıza karşın bisiklet istasyonları kurmak için araştırmalarımız devam ediyor. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’la birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile bu konuyu özellikle görüşeceğiz" dedi.

Adana’ya daha fazla bisiklet yolu kazandırmak zorunda olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, gelecek yıl festivali daha da geliştireceklerini vurguladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da, uzun zamandır özlemini duyduğu bir festivale katıldığını söyleyerek, siyasetçi olarak spora çok fazla zaman ayırmadığını ifade etti ve katılımcılara teşekkür etti.



Kulüp başkanlarından plaket

Konuşmalardan sonra Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy’a, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Tekin Güleken’e, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de Adana Ektrem Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Özdemir’e plaket verdi.

Festivalde kura ile 3 sporcuya bisiklet, 30 sporcuya kask ve tüm sporculara Özel Türkmenbaşı Tıp Merkezi’nden checkup hediye edildi.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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