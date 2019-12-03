Polisin sevgisi "engelleri" aştı Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli anaokulunu ziyaret etti Yabancılarla konuşmayan engelli çocuklar, kendilerine sevgiyle yaklaşan polisin kucağından inmedi

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli anaokulunu ziyaret etti. Yabancılarla konuşmayan engelli çocuklar kendilerine sevgiyle yaklaşan polisin kucağından inmedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Çocuklar ilk önce yabancı gördükleri polislerle temas kurmazken, polisin onlara sevgiyle yaklaşmasıyla polislerle oyun oynamaya başladı. Polis, çocuklara polis tişörtü ve şapkası dağıtıp oyuncaklar hediye etti. Bazı engelli çocuklar polisin kucağından inmedi. Bazı çocuklar da polislerin kucağında ipe asılan balonlarla oyun oynadı. Bir engelli çocuğun ise bir polis memurunun kucağına yatıp başka kimseye gitmemesi dikkat çekti.

Okul müdürü İbrahim Dağlı, Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için okullarını ziyaret eden polislere teşekkür ederek, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi. Dağlı, "Burası engelli çocuklarımızın eğitimine odaklanmış bir yer. Onları sadece bugün değil her zaman hatırlamalıyız. Dünya Engelliler Günü bu açıdan çok önemli bir gün. Engelli bireylerimizi topluma kazandırıp, zihindeki engelleri kaldırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, engelli çocuklar şiir okuyup oyun gösterisi sundu. Polisler ziyaret sonunda ise engelli çocuklarla birlikte “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyleyip "En büyük engel sevgisizliktir" pankartı açtı.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.