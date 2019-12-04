Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

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Adana’nın Kozan ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede 17 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 4 kişinin arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Ekipleri olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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