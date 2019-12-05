Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri'nde, "Koku ve Tat Bozuklukları" konusu ele alındı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 16'incisi gerçekleştirilen Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri'nde, "Koku ve Tat Bozuklukları" konusu ele alındı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyı başlatan Bilimsel Sekreter Prof. Dr. İsmail Yılmaz, "Koku ve tat konusu aslında bizim Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında çok fazla işlenen bir konu değildir. Genellikle göz ardı edilmiştir. Ama son yıllarda biyoteknolojideki gelişmeler, tanı ve tedavide yeni ufuklar açmıştır. Bu da genç meslektaşlarımızın konuyla ilgilenmesini arttırmış ve bilimsel toplantılarda daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Biz de konuya müdahil olabilmek için bu seneki toplantımızın temasını ‘’koku ve tat bozuklukları’’ olarak belirledik" dedi.

Açış konuşmalarının ardından bilimsel toplantılara geçildi. KBB, Nöroloji ve Radyoloji bölümlerinden Türkiye'den birçok doktorun katıldığı 16. Başkent KBB Günleri, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Özcan "Koku bozukluklarının etyolojisi ve tanı yöntemlerine giriş" konulu sunumuyla devam etti.

Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sabri Uslu ‘Nazal polipozis ve koku’ ilişkisini anlatan konuşmasını yaptı.

Toplantıda Kulak Burun Boğaz Hekimi Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, "Koku hastalıklarının tedavisi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gün boyunca 4 oturum şeklinde düzenlenen etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Sabri Uslu, Prof. Dr. Alper Nabi Erkan, Doç. Dr. Evren Hızal ve Yrd. Doç. Dr. Volkan Akdoğan tarafından gerçekleştirilen Nazal Polipozis’te FESC ameliyatı, katılımcı hekimler tarafından ilgiyle izlendi.

Uzman doktorların bilgi alışverişinde bulunduğu etkinlik konuşmacılara plaket, katılımcılara sertifikalar verilmesiyle tamamlandı.

ADANA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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