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Başkan Çetin: "Yerel yönetimde uyumlu çalışma sergiliyoruz"

İHA

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kocaispir, "Çukurova Adana'mızın gözbebeği" derken Başkan Çetin de, "Yeni seçilmiş bir belediye başkanı olmanıza rağmen çalışmalarınızla topladığınız olumlu tepkileri yakından takip ediyoruz" dedi.

Başkan Çetin: "Yerel yönetimde uyumlu çalışma sergiliyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kocaispir, “Çukurova Adana’mızın gözbebeği” derken Başkan Çetin de, “Yeni seçilmiş bir belediye başkanı olmanıza rağmen çalışmalarınızla topladığınız olumlu tepkileri yakından takip ediyoruz” dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında ağırladığı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’le kentin durumunu görüştü.
Başkan Çetin, “Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bizler de sizin güzel çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Adana’da güzel bir atmosfer yakaladık. Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızla uyumlu çalışarak, kentimizi daha güzel yerlere getireceğiz” diye konuştu.
Başkan Kocaispir ise “Çukurova Adanamızın gözbebeği, siz ikinci dönem belediye başkanlığı yapıyorsunuz ve geçen dönem yaptığınız hizmetlerin üzerine mutlaka yenilerini ekleyeceksiniz. Sizlerle birlikte uyumlu çalışmalarımızla Adana’yı en iyi yere taşımanın gayreti içerisindeyiz” dedi.
Adana’da gerek bürokrasi gerekse yerel yönetimlerin işbirliği ile oluşan atmosferin, kentin makus talihini yeneceğini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Genel ve yerel idarenin yanı sıra odalar ve sivil toplum örgütleriyle Adana güzel bir birliktelik sağladı. Bunu, siyasi ayrım gözetmeksizin yaptığımız festivallerde hep birlikte yaşadık. Bu birlikteliğin sürdürülebilmesi için biz belediye başkanlarına da önemli bir görev düşüyor” şeklinde konuştu.
Başkan Çetin ve Başkan Kocaispir, birbirlerine başarılar dileyerek, kentin sorunları ve yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ADANA

05 Aralık 2019 Perşembe

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