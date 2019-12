Vali Demirtaş: "Milletle devlet arasındaki kaynaşmayı hızlandıracağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini ziyaret edip incelemelerde bulundu muhtarlarla biraraya geldi Vali Demirtaş muhtarları, "Bir vatandaş sizlere geldiği zaman, sizlerden bir şey talep ettiği zaman, onları boynu bükük bir şekilde göndermeyin" diyerek uyardı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların derdine derman olacaklarını belirterek, "Milletle devlet arasındaki bu kaynaşmayı hızlandıracağız" dedi.

Vali Demirtaş, Saimbeyli ilçesini ziyaretinde Kaymakam Cem Gümrükçü’den ilçenin genel durumu, gerçekleştirilen projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Saimbeyli Belediyesini de ziyaret eden Vali Demirtaş, Belediye Başkanı M. Şahin Gökçe’ye ve belediye personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, vatandaş odaklı yapılacak çalışmalarda ve ilçenin potansiyeline katkı sunacak projelerde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının daima yanlarında olduğu mesajını verdi.

Vali Mahmut Demirtaş, Saimbeyli ilçesinde muhtarlarla da bir araya gelerek kendisine iletilen talep ve beklentileri dinledi.

Toplantı öncesinde muhtarlara seslenen Vali Demirtaş, Adana’nın çok büyük bir il olduğunu, fırsat buldukça Adana’nın tüm ilçelerini bir bir ziyaret ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiğini anımsatan Vali Demirtaş, “Bizlerin de muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza kapısı her zaman açık. Bu bağlamda ilçelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla toplantılar yaparak birinci ağızdan talepleri dinliyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde iletilen hususları çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Muhtarların vatandaşla devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü aktaran Vali Demirtaş, “Vatandaşımız sizlere derdini anlatacak sizler de kendiniz çözebildiğiniz sıkıntıları çözeceksiniz, çözemediklerinizi mutlaka belediye başkanı, kaymakam, ya da bana ulaştıracaksınız. Bizler de vatandaşımızın derdine derman olacağız. Milletle devlet arasındaki bu kaynaşmayı hızlandıracağız. Devlet, millet için var” şeklinde konuştu. Toplantının devamında muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini söz alarak Vali Demirtaş’a ilettiler.



Tufanbeyli ziyareti

Vali Demirtaş, Tufanbeyli Kaymakamlığı ile Tufanbeyli Belediyesini ziyaret etti.

İlk olarak Tufanbeyli Kaymakamlığı ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş, Kaymakam Vekili Ömer Sevgili’den ilçenin genel durumu, gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Tufanbeyli Belediyesini ziyaret eden Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Remzi Ergü ile bir süre sohbet etti. Başkan Ergü tarafından Tufanbeyli Belediyesince yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirilen Vali Demirtaş, belediyecilik hizmetlerinin önemine değindi. Başkan Remzi Ergü ve belediye çalışanlarına başarılar temennilerini ileten Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımıza hizmet etme ve ilçemizi bulunduğu konumdan çok daha ilerilere taşıma konusunda yerel yönetimlerle her zaman iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesinde de muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Demirtaş, muhtarlık kurumunun önemine değindi. Bugün muhtarların hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi üstlendiğini dile getiren Vali Demirtaş, “Sizler milletle devlet arasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Kapınız herkese açık olsun. Bir vatandaş sizlere geldiği zaman, sizlerden bir şey talep ettiği zaman, onları boynu bükük bir şekilde göndermeyin. Mutlaka problemlerini çözün. Vatandaşlarımızın taleplerine karşı duyarlı olun. Bizler de sizlerin her zaman yanındayız” dedi.

Tufanbeyli ilçesindeki sağlık, ulaşım, eğitim ve altyapı hizmetlerine de değinen Vali Demirtaş, “Göreve başladığım ilk zamanlar Adana’nın en büyük problemlerinden biri elektrik kesintileriydi. Şu an elektrik kesintileri dile getirilen sorunların en altında. Bu alanda çok ciddi yatırımlar yaptık. Problemleri çözüyoruz. Vatandaşlarımız için çok güzel işler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş, muhtarlarla düzenlediği toplantının ardından esnaf ziyaretinde de bulundu.

Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesinde yapım çalışmaları devam eden imam hatip ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Okulda gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “İlimizin her bir köşesinde en önem verdiğimiz yatırımların başında eğitim yatırımları gelmektedir. Çünkü bizler ülkemize yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğunu biliyoruz. Bu gerçekten hareketle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim görmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vali Demirtaş’ın ziyaretlerine Tufanbeyli Kaymakam Vekili Ömer Sevgili ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de katıldı.

ADANA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.