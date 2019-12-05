Vali Demirtaş: "Milletle devlet arasındaki kaynaşmayı hızlandıracağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini ziyaret edip incelemelerde bulundu muhtarlarla biraraya geldi Vali Demirtaş muhtarları, "Bir vatandaş sizlere geldiği zaman, sizlerden bir şey talep ettiği zaman, onları boynu bükük bir şekilde göndermeyin" diyerek uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Demirtaş: "Milletle devlet arasındaki kaynaşmayı hızlandıracağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ...

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların derdine derman olacaklarını belirterek, "Milletle devlet arasındaki bu kaynaşmayı hızlandıracağız" dedi.

Vali Demirtaş: "Milletle devlet arasındaki kaynaşmayı hızlandıracağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini ziyaret edip incelemelerde bulundu muhtarlarla biraraya geldi Vali Demirtaş muhtarları, "Bir vatandaş sizlere geldiği zaman, sizlerden bir şey talep ettiği zaman, onları boynu bükük bir şekilde göndermeyin" diyerek uyardı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların derdine derman olacaklarını belirterek, "Milletle devlet arasındaki bu kaynaşmayı hızlandıracağız" dedi.
Vali Demirtaş, Saimbeyli ilçesini ziyaretinde Kaymakam Cem Gümrükçü’den ilçenin genel durumu, gerçekleştirilen projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Saimbeyli Belediyesini de ziyaret eden Vali Demirtaş, Belediye Başkanı M. Şahin Gökçe’ye ve belediye personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, vatandaş odaklı yapılacak çalışmalarda ve ilçenin potansiyeline katkı sunacak projelerde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının daima yanlarında olduğu mesajını verdi.
Vali Mahmut Demirtaş, Saimbeyli ilçesinde muhtarlarla da bir araya gelerek kendisine iletilen talep ve beklentileri dinledi.
Toplantı öncesinde muhtarlara seslenen Vali Demirtaş, Adana’nın çok büyük bir il olduğunu, fırsat buldukça Adana’nın tüm ilçelerini bir bir ziyaret ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiğini anımsatan Vali Demirtaş, “Bizlerin de muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza kapısı her zaman açık. Bu bağlamda ilçelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla toplantılar yaparak birinci ağızdan talepleri dinliyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde iletilen hususları çözmeye çalışıyoruz” dedi.
Muhtarların vatandaşla devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü aktaran Vali Demirtaş, “Vatandaşımız sizlere derdini anlatacak sizler de kendiniz çözebildiğiniz sıkıntıları çözeceksiniz, çözemediklerinizi mutlaka belediye başkanı, kaymakam, ya da bana ulaştıracaksınız. Bizler de vatandaşımızın derdine derman olacağız. Milletle devlet arasındaki bu kaynaşmayı hızlandıracağız. Devlet, millet için var” şeklinde konuştu. Toplantının devamında muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini söz alarak Vali Demirtaş’a ilettiler.

Tufanbeyli ziyareti
Vali Demirtaş, Tufanbeyli Kaymakamlığı ile Tufanbeyli Belediyesini ziyaret etti.
İlk olarak Tufanbeyli Kaymakamlığı ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş, Kaymakam Vekili Ömer Sevgili’den ilçenin genel durumu, gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Tufanbeyli Belediyesini ziyaret eden Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Remzi Ergü ile bir süre sohbet etti. Başkan Ergü tarafından Tufanbeyli Belediyesince yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirilen Vali Demirtaş, belediyecilik hizmetlerinin önemine değindi. Başkan Remzi Ergü ve belediye çalışanlarına başarılar temennilerini ileten Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımıza hizmet etme ve ilçemizi bulunduğu konumdan çok daha ilerilere taşıma konusunda yerel yönetimlerle her zaman iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesinde de muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Demirtaş, muhtarlık kurumunun önemine değindi. Bugün muhtarların hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi üstlendiğini dile getiren Vali Demirtaş, “Sizler milletle devlet arasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Kapınız herkese açık olsun. Bir vatandaş sizlere geldiği zaman, sizlerden bir şey talep ettiği zaman, onları boynu bükük bir şekilde göndermeyin. Mutlaka problemlerini çözün. Vatandaşlarımızın taleplerine karşı duyarlı olun. Bizler de sizlerin her zaman yanındayız” dedi.
Tufanbeyli ilçesindeki sağlık, ulaşım, eğitim ve altyapı hizmetlerine de değinen Vali Demirtaş, “Göreve başladığım ilk zamanlar Adana’nın en büyük problemlerinden biri elektrik kesintileriydi. Şu an elektrik kesintileri dile getirilen sorunların en altında. Bu alanda çok ciddi yatırımlar yaptık. Problemleri çözüyoruz. Vatandaşlarımız için çok güzel işler yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Vali Mahmut Demirtaş, muhtarlarla düzenlediği toplantının ardından esnaf ziyaretinde de bulundu.
Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesinde yapım çalışmaları devam eden imam hatip ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Okulda gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “İlimizin her bir köşesinde en önem verdiğimiz yatırımların başında eğitim yatırımları gelmektedir. Çünkü bizler ülkemize yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğunu biliyoruz. Bu gerçekten hareketle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim görmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Vali Demirtaş’ın ziyaretlerine Tufanbeyli Kaymakam Vekili Ömer Sevgili ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de katıldı.

ADANA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararı
YEREL HABERLER Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararı
Alparslan Kuytul tahliye edildi Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 45 sanık ile birlikte tutuklu olarak yargılanan Kuytul yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edildi
YEREL HABERLER Alparslan Kuytul tahliye edildi Adana'da Furkan ...
Başkan Kocaispir: "Doğalgaz Yüreğirli’nin de hakkı" Levent Mahallesi’nde 2 bin 400 konut doğalgazla buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Doğalgaz Yüreğirli’nin de ...
Başkan Çetin: "Yerel yönetimde uyumlu çalışma sergiliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Yerel yönetimde uyumlu çalışma ...
Öğrenciler okul bahçelerine fidan dikti
YEREL HABERLER Öğrenciler okul bahçelerine fidan dikti
Adana'nın yükseklerine kar yağdı
YEREL HABERLER Adana'nın yükseklerine kar yağdı
15 yaşındaki kayıp kız annesine kavuştu Bilecik’te 28 Kasım günü kaybolan ve Adana’da bir tarım işçisinin çadırında bulunan genç kız annesinin elini bir an olsun bırakmadı Parmağına yüzük taktığı görülen kız çocuğu ve anne el ele tutuşup ağlayarak emniyetten ayrıldı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kayıp kız annesine kavuştu Bilecik’te 28 ...
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da ...
Endüstri İşletme Mühendisliği Kongresi ve Kurultayı MMO Başkanı Yunus Yener: "Yönümüzü kamucu, kalkınmacı, planlı bir üretim ekonomisine doğru çevirmeliyiz"
YEREL HABERLER Endüstri İşletme Mühendisliği Kongresi ve ...
Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri'nde, "Koku ve Tat Bozuklukları" konusu ele alındı
YEREL HABERLER Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri Başkent Üniversitesi Adana Dr. ...
Apartman görevlisinin kızına cinsel istismarda, yöneticiye 4 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Apartman görevlisinin kızına cinsel istismarda, ...
"Ölüler Kıraathanesi"nde okey oynamak Ölen hemşehrilerini kıraathanede yad ediyorlar Adana’nın Kozan ilçesinde 35 yıllık kıraathane işletmeciliği yapan Necat Karataş ve kardeşi Vedat Karataş, ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını kıraathanede sergiliyor
YEREL HABERLER "Ölüler Kıraathanesi"nde okey oynamak Ölen ...
CHP’li Tunç, suç duyurusunun akıbetini sordu
YEREL HABERLER CHP’li Tunç, suç duyurusunun akıbetini sordu
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Polisten "Çocuklar Ölmesin" projesi Adana'da 12 gün içeresinde 3 çocuğun evlerinin önünde oynarken araç altında kalarak can vermesinden sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sokak sokak gezerek hem çocukları hem anneleri ikaz etti
YEREL HABERLER Polisten "Çocuklar Ölmesin" projesi Adana'da 12 gün ...
Vursavuş’tan kaldırım eleştirisi
YEREL HABERLER Vursavuş’tan kaldırım eleştirisi
Ceyhan Belediyesinde yangın
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesinde yangın
Avcı: "Türkmenistan’a ihracatımız yüzde 45 arttı" DEİK Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Türkmenistan'da Türk yatırımcılar için modern tarım yönünden önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti
YEREL HABERLER Avcı: "Türkmenistan’a ihracatımız yüzde 45 ...
"Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol kapattılar Adana’da mahalleli ‘Çıkmaz sokak ve kamyon giremez’ tabelası olan sokağı 10 gün önce ‘sürekli kaza oluyor’ diyerek moloz döküp trafiğe kapattı Çocuklarını kucağına alıp molozların üzerine oturan kadınlar, gün boyu gelen araç sürücülerini geri çeviriyor
YEREL HABERLER "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol ...
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da ...
15 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu Bilecik'te 28 Kasım günü kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu asayiş polisi tarafından kurulan özel ekip tarafından çadırda bulundu Kız çocuğunun instagram üzerinden tanışıp yanına geldiği 31 yaşındaki bir genç, alıkoymaktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu Bilecik'te 28 ...
Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını ...
Seyhan’da 5 madde daha geçti Toplam 29 maddeden oluşan Seyhan Belediye Meclisinin Aralık ayı gündeminden 15’i görüşülerek karara bağlandı
YEREL HABERLER Seyhan’da 5 madde daha geçti Toplam 29 maddeden ...
Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı
YEREL HABERLER Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X