Kozan'da kaldırımlara denetim

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Adana'nın Kozan ilçesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, ilçenin en işlek caddelerinden Saimbeyli Caddesi, Üstün ve Hazer Sokak'la Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yaptı. Uygulamada, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen iş yerlerine işlem yapıldı, kaldırımdaki eşyalar zabıta ekiplerince kaldırıldı.

ADANA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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