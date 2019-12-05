Kozan'da kaldırımlara denetim

Adana'nın Kozan ilçesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçenin en işlek caddelerinden Saimbeyli Caddesi, Üstün ve Hazer Sokak'la Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yaptı. Uygulamada, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen iş yerlerine işlem yapıldı, kaldırımdaki eşyalar zabıta ekiplerince kaldırıldı.
ADANA
05 Aralık 2019 Perşembe
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