Avcı’dan Karalar’a "hizmet" çağrısı MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı: "Hizmete başla, Adanalılar hizmet görsün"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a seslenerek, “Borçlanma yetkisini verdik. Artık mazeret üretme değil hizmet zamanı. Önceki dönemden kalan projelere başlansın ki Adanalılar da hizmet görsün” dedi.

Avcı, İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesindeki maaş ödemelerine ve bir önceki dönemden kalan ve başlandığı halde tamamlanmayan projelere değindi.



"Karalar, gelir gideri biliyordu"

Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a hizmetlere devam edilmesi ve işçi maaşlarının ödenmesi amacıyla borçlanma yetkisi verdiğini hatırlatan Avcı, “Borçlanma verilene kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sürekli ‘Bana borçlanma yetkisi vermeyip önümü kapatıyorlar. İşçi maaşlarını ödemem lazım' dedi. Talep ettiği 169 milyon lira tutarında borçlanma yetkisini verdik ama bu sefer de ‘Bana bankalar kredi vermiyor’ diyor. Yöneticilik burada belli olur. 3 kamu bankası var onlar vermiyorsa özel bankalar var. Onlar da vermiyorsa yurt dışı bankaları var ve en önemlisi CHP'nin ortak olduğu İş Bankası var. İş Bankası da size kredi vermiyorsa onlar da size güvenmiyor manasına geliyor bu. Diğer yandan Karalar, Seyhan Belediye başkanıyken de Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydi. Geliri, gideri hep biliyordu. Büyükşehir Belediyesi’nin borç yükünü bilerek bu göreve talip oldu. Netice olarak Zeydan Karalar'ın yarım kalan projelere başlamaması ve işçilerin alacaklarını ödememesi için hiçbir mazereti kalmadı. 8 ay bitti, artık icraat zamanı, Adanalılar da hizmet görsün” diye konuştu.



"Projeler Adanalılara fayda sağlayacak"

Adana’da inşasına başlanan ancak seçimden sonra yapımları duran kent içi trafiği çözecek projelere ayrıca değinen Avcı, “Başkan Karalar, önceki dönemden kalan projeleri seçimden sonra ‘Borcumuz var biz yapamıyoruz’ diyerek durdurdu. Biz Adana’daki yarım kalan işler ve işçilerin maaşları ödensin diye borçlanma yetkisi verdik ama halen içeride 3 aylık işçi maaşı var ve yarım kalan işler var. Adana’nın birinci sorunu işsizlik, ikinci sorunu ise trafik. Başkan hem işçi çıkartıyor hem de trafikle ilgili çalışma yapmıyor. 2 bin civarında işçi çıkarıldı. Belki daha fazla. Adana'nın en önemli sorunu haline gelen işsizliği artıracak adımlardan kaçınmak gerekir. İşçiler 'Acaba bugün ben mi çıkartılacağım' endişesinden kurtarılmalı. Yazıktır, günahtır. Başkan yarım kalan projeleri bitirse trafik sorunu çözülür. Bunlar yapıldığında bütün Adanalılara fayda sağlanacak. Biz Zeydan beyden artık hizmet üretmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Rafineri ve petrokimya tesisi istihdam kapısı”

Türkiye Varlık Fonu (TVF), rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya tesisine de değinen Avcı, “Adana için çok önemli bir adım bu. İnşallah Adana'mıza faydası olacaktır. Burada Adanalı kardeşlerimize istihdam sağlanacaktır. Biz MHP olarak bugüne kadar Adana'ya yapılacak her türlü olumlu işin arkasında olduk ve bundan sonra da üzerimize düşeni yaparız" şeklinde konuştu.

ADANA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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