Uyuşturucu zanlıları adliyede

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Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlce Emniyet Müdürlüğünce 17 adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 11'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheli 5 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar sabah saatlerinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine getirildi.

ADANA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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