Vali Demirtaş: “Amacımız her açıdan gelişip kalkınmış bir Adana oluşturmak”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerin sahip olduğu potansiyelleri daha da geliştirerek geleceğe emin adımlarla yürümek için yapılacak her türlü çalışmaya destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Feke ilçesini ziyaret etti. İlçe ziyaretini Feke Kaymakamlığı ve Feke Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaretle başlatan Vali Demirtaş, ardından ilçe esnafıyla ve muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlığa gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan’dan ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Vali Demirtaş, Kaymakam Doğan’ın şahsında tüm personele başarılar temennisini iletti. Feke Cumhuriyet Savcısı Derya Akca’yı ziyaret eden ve Akca ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından Feke Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sel ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Vali Demirtaş, buradaki ziyareti sırasında belediye tarafından vatandaşlara sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında Başkan Sel’den bilgiler aldı. Belediyecilik hizmetlerinin önemine değinen Vali Demirtaş, “Bizler Adana’mızı tüm ilçeleriyle beraber bir bütün olarak görüyoruz. İlçelerimizin sahip olduğu potansiyelleri daha da geliştirerek geleceğe emin adımlarla yürümek için yapılacak her türlü çalışmaya destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız her açıdan gelişip kalkınmış, vatandaşları mutlu bir Adana oluşturmak” şeklinde konuştu.

Ardından ilçe esnafına yönelik ziyaretlerde bulunan ve Fekeli esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş, iş yoğunluğundan fırsat buldukça toplumun tüm kesimiyle iç içe olmaya özen gösterdiğini belirterek kendisine gösterilen ilgiye teşekkür edip esnafa hayırlı kazançlar diledi.

İlçede hizmet veren muhtarlarla bir araya gelen Vali Demirtaş, gerçekleştirilecek toplantı öncesinde ilçeyle ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek ilçelerin sorunlarını dinlediklerini ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Demirtaş, böylelikle sorunları yerinde görüp talepleri bizzat dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Siz muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın devletten beklentilerinin belirlenmesi, karşılanması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasında sizlerin göstereceği hassasiyet, vatandaşlarımızın devlet ile olan kucaklaşmasına katkı sunmaktadır. Üstlendiğiniz bu görevde daima yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Toplantıya katılımlarından dolayı tüm muhtarlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini kaydeden Vali Demirtaş, gerçekleştirilen toplantının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantı, muhtarların söz alarak mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Demirtaş’a iletmesinin ardından son buldu.

İlçede gerçekleştirdiği temasların ardından son olarak Feke Devlet Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden hastanede vatandaşlara verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, kamu yatırımlarının belki de en önceliklisinin sağlık yatırımı olduğunu dile getirdi. Vatandaşların en ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetini alması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, tüm hastane personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Demirtaş, Feke Devlet Hastanesinin çevresinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almasının ardından ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretini sonlandırdı.

