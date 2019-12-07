Uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlıya tutuklama

Adana’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.K. ve K.K isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatlı silah, 8 adet telefon, 93 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 166 adet av tüfeği fişeği, 123 adet kapsül, 1 adet barut dolu kutu, 1 adet fişeklik, 9 adet tüfek fişeği, 5 adet dinamit kapsülü, 1 adet fitil, 2 paket içerisinde toplam 34 adet içerisinde tütünle karıştırılmış esrar olduğu değerlendirilen doldurulmuş sigara, 3 adet hassas terazi, 4 adet esrar tohumu, 21 adet makaron, 51 bin 40 TL para, 123 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında B.K. ve K.K, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

ADANA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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