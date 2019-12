Başkan Akay’dan 'kentsel dönüşüm' mesajı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay: "Büyükşehirle birlikte TOKİ ile görüşüyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kentsel dönüşüm konusunda Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde TOKİ ile ön görüşmelere başladıklarını söyledi.

Başkan Akay, belediyenin muhtarlık işleri müdürlüğünün düzenlediği bölgesel toplantılar çerçevesinde Ziyapaşa, Gazipaşa ve Yenibaraj mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ziyapaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Gündeş, Yenibaraj Mahallesi Muhtarı Cahit Kurt ve Gazipaşa Mahalle Muhtarı Necati Kıpçak ile bir araya gelen Başkan Akay Seyhan’ı ve mahalleleri daha yaşanabilir bir konuma taşıyabilmek için acil ve öncelikli sorunların çözümüne odaklandıklarını söyledi. Başkan Akay, “Hizmetlerin her mahalleye eşit, aynı kalitede ve doğru şekilde ulaşabilmesi için muhtarlarımızla diyalog ve işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Buluşmada Ziyapaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Gündeş, Yenibaraj Mahallesi Muhtarı Cahit Kurt ve Gazipaşa Mahalle Muhtarı Necati Kıpçak, park, yol ve temizlik konularındaki istek ve taleplerini iletti. 34 mahallenin ortak kullanabilecekleri merkezi bir konumda olacak çok amaçlı kültür merkezine ve spor kompleksine ihtiyaç duyduklarını aktaran muhtarların taleplerini not alan Başkan Akay, muhtarlardan gelecek tüm görüş, öneri ve talepleri dikkate aldıklarını anımsattı.



TOKİ ile ön görüşmeler başladı

Kuruluşu eski olan mahallelerde yeni bir tesis yapma konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Başkan Akay, deprem riski taşıyan, yaşam kalitesini düşüren yerleşim alanlarında kentsel dönüşümün çözüm olabileceğini kaydetti. Kentsel dönüşüm konusunda Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinin, işbirliği içinde TOKİ ile ön görüşmelere başladığını belirten Akay, “Barbaros, Barış ve 2000 Evler mahallelerinde kentsel dönüşüm için çalışmalar yapıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak özellikle kuruluşu eski olan mahallelerimizde yeni hizmet alanları inşa edebilmek için gerekli arsayı bulamıyoruz. Ancak kentsel dönüşüme giren mahallelerimizde yapılacak olan yeni imar düzenlemelerinde gerek yeşil alanlar, gerekse çok amaçlı kültür merkezleri ve semt pazarlarını yapabilme imkanına sahip olabileceğiz’’ diye konuştu.



"Büyükşehir ile istişare içindeyiz"

Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hizmet alanlarındaki yetki konusuna da açıklık getiren Başkan Akay, “Belediyemizin ilgili müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurumları sürekli istişare ve işbirliği içerisindeler. Muhtarlarımızdan gelecek her türlü talep ve istek derhal değerlendirmeye alınıyor. Bu hususta hiçbir vatandaşımız mağduriyet yaşamayacağını söyleyebilirim” dedi.

