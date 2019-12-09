Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmet Mumay'ın kullandığı 18 AJ 980 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADANA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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