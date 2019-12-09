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Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, köy ...

İHA

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kendisine mektup yazarak destek isteyen öğretmenin görev yaptığı köy okulunun kütüphanesine 500 kitap gönderdi.
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Beydemirli Ortaokulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Asil Mermer, okulun kütüphanesinin olmadığını görünce müdür ile kolları sıvayıp daha önce depo olarak kullanılan bir sınıfı kütüphane yapmaya karar verdi. Deponun fiziki şartları iyileştirildikten sonra kütüphaneye çevrildi. Ancak kütüphane için yeteri kadar kitap bulunamadı. Bunun üzerine Mermer, bir televizyonda Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın öğrencilere kırtasiye yardımı yaptığını gördü. Mermer hemen Aktaş'a bir mektup kaleme alarak şunları yazdı:
"Sizin öğrencilere yardım ettiğinizi televizyonlardan gördüm. Biz de okula kütüphane kuruyoruz ama yeteri kadar kitabımız yok. Eski ya da yeni ne kadar kitabınız varsa gönderebilirseniz çok sevinirim. Katkıda bulunacağınız her kitap bizim işimize yarar."
Mektubu alan Aktaş, toplum destekli polislik şube müdürlüğüne talimat vererek okula 500 roman götürülmesini istedi. Bu talimat üzerine polisler harekete geçerek koliye koydukları kitaplarla okulun yolunu tuttu. Okula giden polisleri ellerinde kolilerle gören çocuklar onları alkışlayarak karşıladı. Kütüphaneye çıkan polis, öğretmen ve öğrenciler el ele vererek romanları raflara dizmeye başladı. Öğrenciler bir taraftan da hemen kitapları okumaya başladı. Polis memuru öğrencilere her hafta bir kitap bitirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Asil Mermer, 7 yıllık öğretmen olduğunu, bu okula tayini çıktığında ilk önce kütüphaneye baktığını ancak olmadığını görünce üzüldüğünü, bu nedenle hemen kütüphane yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Kütüphane yaptık ancak içinde çok kitabımız yoktu. Ben de televizyondan Zafer Aktaş'ın öğrencilere yardım ettiğini gördüm. Ona bir mektup yazarak kitap istedim o da sağ olsun bize gönderdi. Şimdi hem biz hem de çocuklar çok mutlu" dedi.
Öğrenciler ise Aktaş'ın kitap göndermesinden çok mutlu olduklarını, artık okuyacak birçok romanları olduğunu söyledi. Polis, ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

ADANA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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