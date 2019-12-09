TCDD'den vatandaşlara 'yüksek voltaj' uyarısı

Adana'da, yapımı tamamlanan KaraisalıbucağıBelemedik demiryolu hattına 13 Aralık'tan itibaren elektrik verileceği bildirildi.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, inşası tamamlanan KaraisalıbucağıBelemedik arası demiryolu elektrifikasyon hattına 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren 27500 volt gerilim verileceği belirtildi.
Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu vurgulanarak vatandaşların dikkatli olması istendi.
ADANA
09 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:07
- GÜNEŞ 07:33
- ÖĞLE 12:36
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:29
- YATSI 18:49