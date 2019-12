Karalar: "Ben beceremedim siz becerin" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçi çıkışlarıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi "Normal vicdanlı bir adam bir işçiye işten atarken içi sızlamaz mı? Gavur olsa sızlar. Bunlar bizim isteyerek yaptığımız işler değil. Buna inanmanızı istiyorum" "Çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz işte. Hadi para basın verin. Ben beceremedim siz becerin"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayının birinci oturumunda muhalefet yine işçi çıkışlarıyla ilgili Başkan Zeydan Karalar’ı eleştirdi. Karalar ise eleştirilere tek tek cevap vererek, “Çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz işte. Hadi para basın verin. Ben beceremedim siz becerin” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı. Gündem dışı ilk sözü alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle billboardlara asılan “A Sınıfı” ilanını eleştirerek, meclis üyeleri ve kamuoyu olarak bu ilanın neden asıldığını ve içeriğini hem tartıştıklarını hem de bir anlam veremediklerini söyledi. Gülaçtı, “Bu ilanda yer alan isimler Adanamız için gerçekten çok önemli sanatçılardır. Hepsi birbirlerinden değerlidir ancak takdir edersiniz Adana gibi, Çukurova gibi topraklarda yetişmiş yüzlerce çok değerli sanatçımız var, hepsi birbirinden kıymetli. Ben şurada bir isim yazsam yine eksiğim olur, yine birilerinin gönlünü kırmış oluruz. O yüzdendir ki böyle bir ilanla bunları A sınıfı diye sınıflandırdınız mı, bu sefer geri kalanlar ben B miyim ben C miyim gibi bir serzenişe girebilir, gönülleri kırılabilir. Hepsi bizim için A sınıfıdır. Ancak bu sınıflandırmayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. İnsanları sınıflandırmak, kategorileştirmek siyaset de değildir. Bu bir reklam ve ilan da olmamalıdır. Birilerinin gönlünü alırken bir çoğunun gönlünü kırmak bilerini derinden üzmüştür. Ben burada ismi olmayan tüm değerli sanatçılarımıza buradan, bu meclis adına özür diliyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar söze girerek, “Özür dilemesi gereken biri varsa benim, sen değilsin. Sen icraat makamı değilsin o ilan bizim tasarrufumuz” dedi.

Gülaçtı, devam ederek, ”Biz hepinizden özür diliyoruz, hepiniz bu listedesiniz, rica ediyorum gönlünüz kırılmasın. Adanalı hemşerileriniz sizleri seviyor” dedi.

İşçi çıkışlarını ve ödenemeyen işçi maaşlarını da eleştiren Gülaçtı, çıkarılan işçilerin tazminatlarının da ödenmediğini, sözleşmeli personele gönderilen tebligatlarla çıkışlara devam edileceğini belirterek, ”Sizlerin çıkışları ilgili tamamen başkanlık oluru vardır. Bu meclisin sizlerin çıkartılması yönünde aldığı bir karar yoktur. Kadrolar kapatılmıştır, başkanlık makamının oluru ile sizlerin çıkışı verilmiştir. Bundan sonra yapacağınız işler hukuki yönden haklarınızı aramak olacaktır. Tabi ki bizlerde burada meclis üyeleri olarak yapabileceğimiz bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

MHP’li Meclis Üyesi Abdullah Kaçar da konuşmasında Varda yolunun bitirilmesi nedeniyle Başkan Karalar’a teşekkür ederek, Karaisalı’da bazı köy yollarının bozuk olduğunu belirterek, bu yolların yapılmasını istedi. Kaçar, sözleşmeli personel gönderilen işten çıkarma tebligatlarını eleştirirken ayrıca işten çıkarılan ve tazminatları ödenmeyen işçilerin sularının ASKİ tarafından kesildiğini, buna bir çözüm bulunmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek de konuşmasında işçi çıkışlarına Başkan Zeydan Karalar’ın da sevinmediğini ifade ederek, ”Bizler de işçi çıkışlarının bitmesinden yanayız” dedi.

Engellilere özel halk otobüsleri ile bazı belediye otobüs sürücülerin zorluk çıkardığını ve araçlara alınmadığını söyleyen Mercimek, işçilerin de memurlar gibi saat 17.00’de mesaisinin sonlandırılmasına dair işçilerden gelen talebi de aktardı ve İYİ Parti grubu olarak bunu dikkate almasının istediklerini sözlerine ekledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirilen eleştirilere verdiği cevapta, bütün Türkiye’de belediyeler suya zam yaparken adana Büyükşehir Belediye Meclis’nin su indirimine onay verdiğini hatırlattı.

A Sınıfı reklamını konusundaki eleştirilerine ise Karalar şöyle cevap verdi:

“Adana gerçekten bir fabrika gibi çok değerli isimler üretti. Orada atıf Öğretmenler Günü’ne aitti. Yani öğretmenleri öven bir başlıktı. Bizim orada A sınıfı B sınıfı gibi ayırt etmek gibi niyetimiz yok elbette. Bu bir başlangıç. Biz Adana’nın ürettiği her değerin kıymetini biliyoruz ve bilmeye devam edeceğiz. Bu uygulamalar devam edecek, hiç arkadaşlarımızı üzülmesine gerek yok. Biz sanatın, sanatçının değerlerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Elbette bu konuda kırdığımız birileri varsa da ondan özür dileriz. Ama orada bir ayrımcılık yok, hiç yapmadık, hepsinin onurlanacağı birer formül var elimizde sırayla ona devam edeceğiz.”

Tazminatların bir bölümünün ödendiğini, bir bölümümün de ödenmediğini kaydeden Karalar, yılbaşından önce bir ödeme daha yapacaklarını söyledi.

Özel otobüslerin hem emeklileri, hem engelleri almadığı ihbarlarının sık geldiğini bildiren Karalar, hatta belediye otobüsleri şoförlerinin bir bölümünün de otobüslere bu vatandaşları almadığını belirterek, ”Belki yeni yönetime alışamadıkları, belki de yeni yönetimi zor durumda bırakmak istedikleri için böyle hareket ettikleri bizim kulağımıza geliyor. Böyle bir şey duyduğumuzda tedbir almaya çalışıyoruz. Bu işler birden oturmuyor. Ya bu hafta ya önümüzdeki hafta özel otobüslerin bütün şoförleri ile bir toplantı yapacağım ve bunu dile getireceğim” dedi.

İşçilerin mesai saatlerini 45 saat olduğunu bu saatleri doldurmak için böyle bir uygulama olduğunu ifade eden Karalar, işçiler ile memurların mesai bitim saatlerinin aynı olmasını yasal olarak yapıp yapmayacaklarını bilemediğini, bunun bir gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.

Belediyenin ekonomik tablosunu açıklayan Karalar her ay verilen açıkları tek tek söyledi. Bütün önlemlere rağmen açık vermeye devam edildiğini söyleyen Karalar, muhalefete seslenerek, “Bir belediye bunu kaldırabilir mi, ben size soruyorum? Kaldırması mümkün değil. Biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kürsüde bizi eleştirmek yerine bence, bu belediyeyi bu hale sokan insanları eleştirmek lazım. Bir dönemi kastetmiyorum, yanlış anlamayın, bir 5 yılda bu hale gelmez belediye. Öncesi de var. Tümüyle bakmak lazım” diye konuştu.

Diğer belediyelerde çalışan sözleşmeli personel sayılarını açıklayan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde 455 adet sözleşmeli personelin bulunduğunu söyledi. Karalar, “Normal vicdanlı bir adam bir işçiye işten atarken içi sızlamaz mı? Gavur olsa sızlar. Bunlar bizim isteyerek yaptığımız işler değil. Buna inanmanızı istiyorum. Çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz işte. Hadi para basın verin. Ben beceremedim siz becerin” dedi.

Yerinden konuşan bir AK Parti'li meclis üyesi ise “Bırakın başkanlığı biz beceririz” deyince Karalar, “Neyi becerdiniz bugüne kadar? Bugünler geçecek elbette. Mağdur ettiğimiz bir kardeşimiz varsa ona kapılarımız açık” dedi.

Bu konuşmadan sonra gündemlere geçildi. Toplam 60 maddeden oluşan gündemden 10 maddesi oybirliği halinde ilgili komisyonlara gönderilirken bazı maddeler ise idareden ve komisyondan geldiği şekliyle oybirliği halinde kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

