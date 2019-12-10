Ceren Özdemir'in adı Çukurova'da yaşayacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ordu’da firari Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir’in adının Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda yaşatılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem sosyal medya hesabından, “Ceren Özdemir’in hayali bir sahneye isminin verilmesiydi. Ailesi, okuldaki öğrenciler ve arkadaşları Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin sahnesine adının verilmesini istiyor. Ceren’in hayaline destek olalım. Tüm kamuoyunu duyarlılığına çağırıyorum” mesajını paylaştı.

Bu çağrıya ilk cevap Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den geldi. Eren Erdem’i telefonla arayan Başkan Soner Çetin, Ceren Özdemir’in adının Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda oluşturulan Müzik ve Sanat Atölyesi’ne verileceğini söyledi.

Bu görüşme üzerine ikinci bir paylaşım yapan CHP PM Üyesi Eren Erdem, “Güzel haber. Az önce Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin aradı ve Çukurova Bülent Ecevit Parkı’nda yer alan müzik ve sanat atölyesine sevgili Ceren Özdemir’in adının verileceğini duyurdu. Adını ve sana yapılanları unutturmayacağız Ceren. Teşekkürler başkan” ifadelerini kullandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in ölümünün tüm Türkiye’yi yasa boğduğunu belirten Başkan Çetin, “Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. PM Üyemiz sevgili Eren Erdem’in sosyal medyadaki çağrısı sonrası hemen böyle bir karar aldık. Sevgili Cerenimizin adını Çukurova’da yaşatacağız. Ceren Özdemir’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

ADANA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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