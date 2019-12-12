Eskrim heyecanı Adana’da yaşanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20192020 yılı faaliyet programında yer alan ‘Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası’ 14 Aralık Cumartesi günü Adana’da başlıyor.

Türkiye’nin 10 ilinden, flöre ve kılıç branşlarında, yıldız ve büyüklerde toplam 166 eskrimciyi Adana’da buluşturacak organizasyonda eskrimciler 2 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

Çukurova Üniversitesi’ndeki Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda düzenlenecek ‘Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyonu Kupası’ ve ‘Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası’ kapsamında, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun illerinden eskrimciler piste çıkacak.

ADANA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.