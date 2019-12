Vali Demirtaş'ın Karaisalı gezisi Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Bu güzel ülkemizin güzel insanlarına hizmet etmek bizim işimiz. Hepimiz onun için varız" "Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarında engelsiz vatandaşlara yakın standartlarda yaşayabilmeleri için her türlü çalışma yapılmaktadır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "İnsanlarımızın yüreğine, gönlüne dokunan, hayır duasını alarak yaptığımız her iş bizi mutlu eder. Biz görevlerimizi zaten yapıyoruz fakat daha da iyisini yapabiliriz" dedi.

Vali Demirtaş ilçe gezileri kapsamında Karaisalı'yı ziyaret etti. İlk olarak Hükümet Konağını ziyaret eden Vali Demirtaş, Karaisalı Kaymakam Vekili Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Sadettin Aslan ve Kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

Karaisalı Kaymakam Vekili Mehmet Kaya’yı ziyaret eden Vali Demirtaş, ilçede devam eden hizmetler ile ilçenin genel durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Kaymakam Vekili Mehmet Kaya ile bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, “Devlet, vatandaşa değer vermekle yükümlüdür. Çünkü devletin varoluşunun nedeni vatandaşa hizmet etmektir. Bu güzel ülkemizin güzel insanlarına hizmet etmek bizim işimiz. Hepimiz onun için varız. İnsanlarımızın yüreğine, gönlüne dokunan, hayır duasını alarak yaptığımız her iş bizi mutlu eder. Biz görevlerimizi zaten yapıyoruz fakat daha da iyisini yapabiliriz” dedi. Daha sonra Vali Demirtaş, Kaymakam Vekili Mehmet Kaya’ya görevlerinde başarılar dileyerek Kaymakamlık ziyaretini sonlandırdı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan’ı ziyaret etti. Karaisalı Kaymakam Vekili Mehmet Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Başkan Sadettin Aslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek belediye çalışmaları hakkında Vali Mahmut Demirtaş’a bilgiler aktardı.

Vali Demirtaş, gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Sadettin Aslan ve tüm belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.



Esnafı ziyaret etti

Esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş, “Milletimizin sosyoekonomik düzeninin sağlanmasında esnafımız önemli bir görev üstlenmektedir. Yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, herkese eşit davranmayı kendine ilke edinen tüm esnafımıza bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

Karaisalı esnafı ise Vali Demirtaş’ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı ilçesinde yapım çalışmaları devam eden aile sağlığı merkezi inşaat alanını ziyaret etti.

Aile sağlığı merkezi hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz kamu hizmetlerimizin belki de en önemlisi sağlık hizmetleridir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla önemli sağlık yatırımlarına imza atan devletimizin tüm imkanlarını bizler de ilimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çaba gösteriyoruz. İlimizdeki sağlık kuruluşlarının kalitesini arttırmak ve eksiklerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş’ın inceleme ziyareti, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.



Muhtarlarla buluştu

Vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşturulmasında önemli bir görev üstlenen muhtarlarla sık sık buluşmaya özen gösteren Vali Demirtaş, Karaisalı ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Muhtarlarla yaptığı toplantı öncesinde bir açıklama yapan Vali Demirtaş; düzenledikleri muhtar buluşmalarıyla mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamak istediklerini dile getirdi. Amaçlarının Adana genelinde yaşayan tüm vatandaşların refah ve huzur ortamı içinde hayatlarını idame ettirmeleri olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde bizlere destek olan, her durumda devletinin yanında yer alan muhtarlarımıza özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının devamında muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini Vali Demirtaş’a ilettiler.

Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı ilçesindeki temaslarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek devam etti.



Egelliler ile sohbet

Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 84 engelli bireye hizmet verilen yaşam evlerini gezen Vali Mahmut Demirtaş, merkezde kalan engelli vatandaşlarla sohbet etti. Devletin engelli vatandaşları için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, “Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarında engelsiz vatandaşlara yakın standartlarda yaşayabilmeleri için her türlü çalışma yapılmaktadır. Rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri gibi çok güzel hizmetler mevcut. Devletimizin engelli vatandaşlara sunduğu hizmetin daha kapsayıcı ve daha nitelikli hale gelmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Artık engellilerimiz çok daha rahat bir şekilde toplum içerisine çıkabiliyor. Bu duyarlılığın daha da artırılması gerekiyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret, Vali Mahmut Demirtaş’ın yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunmasının ardından sona erdi.



Domates serası gezisi

Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı ilçesinde gerçekleştirdiği programların ardından ilçede üretim yapan genç çiftçi Bekir Eray Çelikoğlu’nun domates serasını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Bekir Eray Çelikoğlu’ndan yapılan üretimler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, önemli bir tarım merkezi olan Adana’da üreticilerin daima yanında oldukları mesajını verdi ve genç çiftçiye hayırlı hasatlar ve bol kazançlar temennisini iletti.

