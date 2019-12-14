Kodlama ve robotik eğitici programında 60 öğretmen sertifika aldı

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Adana'da 'Bilişim ile Üreten Adana İçin Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi' programı kapsamında 60 öğretmen sertifikalarını aldı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü hibe almaya hak kazandığı, Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında 'Bilişim ile Üreten Adana İçin Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi' programında 15 ilçeden katılan 60 öğretmen sertifikalarını aldı. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altinsu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejiden sorumlu şube müdürü Abdulhalik Demir, öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

ADANA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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