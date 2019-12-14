Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3

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- STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) İhsan (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.81 Veli ?), Hakan (x), Roni (xx), Utku (xx) (Dk. 69 İbrahim x) , Eren (x), Bagayoko (xx) (Dk. 46 Serhat x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) Alberk (xxx), Canberk (xxx), Ercan (xxx), Taşkın (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 87 Diakite (?) , Murat Erdemir (xxx) (Dk. 62 Muhammed x) , Ali Keten (xxx), Tayfun (xxx), Ali Özgün (xxx) (Dk.74 Sikiru x), Hüseyin (xxxx)

GOLLER: Dk. 57 Hakan (Adanaspor) Dk. 33 ve Dk. 90 Hüseyin, Dk. 41 Mehmet (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR Özkan, Bagayoko, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor) Murat, Ali Keten, Hüseyin, Tayfun (Ekol Göz Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Roni (Adanaspor)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor´a 3-1 mağlup oldu. 33´üncü dakikada Ekol Göz Menemenspor´da Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor´un ceza sahasında bulunan Hüseyin´e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

41´inci dakikada Ekol Göz Menemenspor farkı 2'ye çıkardı. Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

50´nci dakikada Adanaspor´da Hakan, Ekol Göz Menemenspor´un ceza sahasında yere düşürüldü. Hakemden penaltı bekleyen turuncu beyazlı ekip, hakem Bülent Birincioğlu´nun devam kararı sonrası hakeme tepki gösterdi.

57´nci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Hakan Barış'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90´ıncı dakikada Ekol Göz Menemenspor'da Hüseyin maçın skorunu belirledi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Mücadele başka gol olmadı ve Ekol Göz Menemenspor deplasmanda Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.



ADANA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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