Yılbaşı öncesi sahte içki uygulaması Adana'da yılbaşı öncesi restoran ve barlarda 300 polisle sahte içki uygulaması yapılırken 240 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana'da yılbaşı öncesi restoran ve barlarda 300 polisle sahte içki uygulaması yapılırken 240 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde içki satışı yapan 90 restoran ve bar denetledi. 300 polisin eş zamanlı olarak yaptığı uygulamada, iş yerleri tek tek incelendi. Ayrıca ekipler, kayıt dışı ve sahte ürünler için özel olarak tasarlanan cihazla şüpheli gördükleri içki ve sigaraların üzerilerindeki barkot ve kare kodları okuttu. Yapılan işlemin ardından cihaz, ürünün menşeini göstererek sahte olup olmadığını dijital ekranda gösterdi. Yapılan denetimlerde 3 bin 286 cinsel ürün, 3 bin 220 paket kaçak sigara, bin 700 doldurulmuş makaron, 424 elektronun sigara kit, 240 şişe sahte içki, 36 elektronik sigara, 34 adet 50 gramlık pipo tütünü ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltını alınarak haklarında adlı işlem başlatıldı. Denetlemelerde ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yeri için vergi dairesi görevlilerince idari işlemler uygulandı.

Denetimlerin yeni yıla kadar devam edeceği öğrenildi.

ADANA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

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