Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana'ya kazandıracakları yeni hizmet binasının büyük bir kazanım olarak gelecek kuşaklara miras kalacağını eski binayı ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı bir girişimcilik okulu yapacaklarını söyledi.

Başkan Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterden oluşan heyet TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Odası Meslek Komitelerinin her ayın ilk haftasının 3 günü içerisinde tamamlanan planlı toplantılarda aldıkları kararlarla ilgili güncel sorun ve çözüm önerileriyle ilgili hazırlanan dosyayı da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na sundu.

Adana Ticaret Odası’nın Komite toplantılarına mutlaka yönetim kurulundan da bir üyenin katılarak sorunları dinlediğini belirten Menevşe, sonrasında ise derlenen bu sorunlar ve çözüm önerilerin yine ilgili kurum, kuruluşlara, yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle yapılan ziyaretlerde iletildiğini ve birebir takip edildiğini, bu sayede sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulduğunu dile getirdi.



ATO binası girişimcilik okulu olacak

Başkan Menevşe, yapımına başladıkları hizmet binasını görev dönemleri içerisinde tamamlayarak üyelerin hizmetine sunmak istediklerini ifade ederek, "Açıkçası meclisimizin de verdiği destek ile inşaatımızın yapımı hızla devam ediyor. Meclis toplantılarımızda da bir kaç defa ifade ettim. Bu koltuklarda, makamlarda yarın bizler olmayabiliriz. Bu gibi kurumlar hizmet bayrağını yukarılara taşıma yarışının yapıldığı yerler. Adanamıza kazandıracağımız yeni hizmet binamız, büyük bir kazanım olarak bizlerden gelecek kuşaklara miras kalacaktır. Bu binanın önünden her geçtiğimizde, bu binanın bizlerin eseri olduğu biliyor olmak tarifsiz bir mutluluk kaynağı olacak. Siz başkanımızın, hizmet binamız konusunda bizlere verdiği cesaretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu konuda çatı kuruluşumuz TOBB’un da maddi manevi desteğini istediğimizi ifade etmeliyim. Ayrıca Adana ziyaretinizde size sunduğum teklifimi yenilemek isterim. Yeni binamız tamamlandıktan sonra mevcut hizmet binamızı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı bir girişimcilik okulu yapmak istiyoruz. Burada en büyük arzumuz girişimcilikte çığır açacak öğrencilerimizi yetiştirmek. Bu hayallerimizi elbette sizin desteğiniz ile hayata geçirebiliriz” dedi.

Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yücel Bayram'da söz alarak meclis üyeleri ile birlikte Özbekistan’a yapılan sektörel iş heyeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



"Taşın altına elimizi koymaya hazırız"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öncelikle Adanamızın güzide kuruluşu ATO yöneticileri ile birlikte olmak büyük bir mutluluk. Yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyor ve sizleri kutluyorum. Bir ay önce Adana Ticaret Odamızın Meclis Üyeleriyle bir araya geldiğimde de bu keyfi yaşamıştım. Geç bir saat olmasına karşın tüm salonun dolu olması son derece memnuniyet vericiydi. Tekrar o gün için teşekkürlerimi sunarım. Temas ettiğiniz konular ve yapılan çalışmalar takdire şayan. Yeni hizmet binasının Adana'ya kazandırılıyor olması gerçek anlamda çok büyük bir hizmet meclisinizi ve yönetiminizi kutluyorum. Mevcut binanız artık ihtiyaçlarınıza cevap veremez bir durumdaydı. Biz de TOBB olarak üzerimize düşen ne varsa maddi manevi yanınızdayız. ATO tüm Adana’nın, TOBB tüm Türkiye’nin. Bizler bu kurumların emanetçisiyiz. Vereceğimiz kararlar yine üyelerimizin menfaatine olacak kararlar olmalıdır. Hizmet binası kararı da üyelerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi için son derece yerinde bir karar olmuştur. Bunu sağlayacak çalışmalarda taşın altına elimizi koymaya hazırız. Eski binanızın da bir eğitim akademisi haline gelmesi için destek vermeye hazırız" dedi.



"Dünya ile entegre olmak zorundayız"

ATO'nun Meslek Komitelerinin çalışma sisteminin çok hoşuna gittiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışma sistemi ile ATO’nun her sektörün, her üyesinin sorununa vakıf olacağına ve bu sorunu takip ederek çözüme ulaştıracağına şüphem yok. Hem yönetim kurulunuzu hem de komite üyelerinizi kutluyorum. Bizi kimse bu görevlere zorla getirmiyor. Madem seçildik, çalışacağız ve görevin hakkını vereceğiz. Çalışacağız demişken Başkan Yardımcımız Yücel Bayram’ın Özbekistan iş ziyareti ile ilgili verdiği bilgilere katılmamak elde değil. Bu konuda da bir kaç şey söylemeliyim. Özbekistan’a TOBB olarak biz de ziyarette bulunduk. Karşılıklı ticareti ve yatırımı artırmak için son derece güzel bir ülke. İş adamlarımızın buradaki imkanlardan faydalanmalarını tavsiye diyorum. Üstelik bu tür ziyaretlerinizi sürdürmenizi de sizlere tavsiye ediyorum. Artık dünya küçüldü. Tüm dünya ile entegre olmak zorundayız. Ekonomimizi dışa açmalıyız. İhracatımızı artırmalıyız. Bu nedenle Özbekistan’a yapılan ziyareti değerli buluyorum ve sizleri tekrar kutluyorum. Diğer ülkelerle temaslarınızın sonuçlarını merakla bekliyorum. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor, güzel Adana’ya selamlarımı iletmenizi istirham ediyorum.”

ATO yönetimince, yapılan ziyaretin anısına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Adana temalı bir tablo hediye edildi.

