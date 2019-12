"Çukurova’nın Filizleri"ni hayırseverler yeşertiyor Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl önce öğrencilere burs verilmesi amacıyla başlatılan “Çukurova’nın Filizleri” projesine destek veren iş adamlarına plaket sundu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, göreve geldiği 2014 yılında öğrencilere burs verilmesi amacıyla başlatılan “Çukurova’nın Filizleri” projesine destek sağlayan iş adamlarına plaket verdi.

Başkan Çetin, ilk olarak Üçgül İnşaat ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üçgül’ü ziyaret ederek, “Belediyelerin yasa gereği öğrencilere burs verme imkanı yok. Bu nedenle 2014 yılında göreve gelir gelmez Çukurova’nın Filizleri projesini hayata geçirdik. Bu proje ile hayırseverler iş adamlarını eğitim yardımına ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini buluşturmayı amaçladık. 5 yıl içinde binlerce öğrenciye burs imkanı sağladık. Bunu yaparken sizler gibi değerli iş adamlarından büyük destek gördük. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.



İş adamlarına çağrı

Başkan Soner Çetin, iş adamlarını bu projeye destek olmaya çağırdı ve daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini söyledi.

Çukurova’nın Filizleri projesine destek olup öğrencilere burs verdiği için Soner Çetin’den plaket alan Üçgül İnşaat ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üçgül de Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.

Daha sonra Remzi Durak İnşaat Firması Sahibi Remzi Durak’ı ziyaret eden Başkan Soner Çetin, iş adamı, esnaf ve hayırseverlerin desteği ile projenin her geçen yıl büyüdüğünü ve imkanı olmayan öğrencilere ulaşıldığını vurguladı.



Halkın ulaştığı başkan

Projeyi şeffaf bir şekilde yürüttüklerini, hayırseverlerin bursları direk öğrencinin hesabına yatırdığını belirten Başkan Soner Çetin, “Remzi Durak 10 öğrenciye burs veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok kutsal ve değerli bir iş yapıyorlar. Biz de bu güzel şeye aracı olduğumuz için çok mutluyuz. Alan el veren eli görmüyor. Bu dinimizin de bir emridir” şeklinde konuştu.

Remzi Durak da, projede her şeyin şeffaf yürütüldüğünü, bursların nereye gittiğini bilmenin huzuru ile yardım yaptıklarını ifade etti. Uygulamadan dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür eden Remzi Durak, “Belediye yönetiminde de şeffafsınız. Özellikle Halk Günü uygulaması ile halkın her zaman ulaşabileceği bir başkan profili çiziyorsunuz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin ziyarette Remzi Durak ve kızı Anış Durak’a plaket vererek, projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ADANA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.