Kozanspor FK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

O şimdi çok ünlü

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STAT: İsmet Atlı

Hakemler Levent Gümüşdere (xx), Ali Kılıç (xx), Hicri Yıldırım (xx)

Kozanspor FK: Onur Bulut (xx), Emre Can (xx) (Dk. 81 Rıza x), Onur Güney (xx), Furkan (x), Kadir Mert (xx), Oğuzhan (xx), Bekircan (xxx), Tahir (xx), Ahmet (xxx), Rıdvan (xx) (Dk. 63 Selçuk x), İlhan (xx) (Dk. 71 Uğurcan x)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan(xx) Hakan (xx), Özkan (xx), Alper (xx), Berkay (xx), Yunus (xx), Aykut (xxx) (Dk. 79 Mert x), Kayhan (xxx) (Dk. 73 Furkan x), Halil İbrahim (xx) (Dk.86 Emre x), Sefer, (xx) Ömer (xx)

GOLLER: Dk. 13 Bekircan (Kozanspor FK) Dk.3 Dk. 44 Aykut (Büyükçekmece Tepecikspor)

SARI KARTLAR: Özkan, Kayhan, Ömer (Büyükçekmece Tepecikspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-1 mağlup oldu. Kozanspor FK'nın tek golünü 13'üncü dakikada Bekircan atarken, Büyükçekmece Tepecikspor 3 ve 44'üncü dakikalarda Aykut'un attığı gollerle galibiyeti elde etti.



ADANA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

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