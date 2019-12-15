Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Adana’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3811 sokak içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dini nikahlı evli olan ve 2 çocuk sahibi Fadime Y. (19) ile Serhat S. (27) henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Serhat S. ruhsatı annesine aile olan pompalı tüfekle eşi Fadime Y.’i vurdu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Serhat S. babasına ait olan aracın arkasına kullandığı pompalı tüfeği saklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fadime Y.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Fadime Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis araçta saklanan silahı bulduktan sonra inceleme yaptı ardından emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis Serhat S.’yi yakalama çalışması başlattı.

ADANA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

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