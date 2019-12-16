Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı

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Adana’da 1415 Aralık tarihlerinde düzenlenen ‘Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası’ ve ‘Yıldızlar Flöre Federasyonu Kupası’ iki gün süren mücadelenin ardından son buldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20192020 faaliyet takviminde yer alan ‘Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası’ ve ‘Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyon Kupası’nda, ‘Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun’ illerinden 166 eskrimci piste çıkıp madalya ve kupa kazanmak için ter döktü.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Ilgın Güçlüer Sürekcigil ve Eskrim Adana İl Temsilcisi Kadir Atakan Akçay’ın elinden aldı.

1415 Aralık genel madalya sonuçları şu şekilde oluştu:



Büyük Erkekler Kılıç

1Enver Yıldırım (Anka GSK)

2Muhammed Anasız (Eskişehir Demirspor Kulübü)

3Emirhan Çiftci (Kastamonu Eskrim SK)

3Murat Topgül (Anka GSK)



Büyük Kadınlar Kılıç

1Emine Irmak Yücel (TED SK)

2Berfin Nur Özarslan (Başkent Eskrim SK)

3Delfinsu Aydoğan (Bursa ferdi)

3Begüm Alkaya (Pars Eskrim GSK)



Yıldız Erkekler Flöre

1Poyraz Tuncer (Altınyurt SK)

2Can Alkış (Ankara ferdi)

3Mustafa Burak Çufadar (AESK)



Yıldız Kızlar Flöre

1Nazlı Ceren Alioğlu (Ankara ferdi)

2Lal Ertün (Marmara Eskrim SK)

3Alisa İsbir (Ankara ferdi)

ADANA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

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