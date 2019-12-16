Cezaevi firarisi mahkum yakalandı

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ADANA'da, 'kasten öldürme' suçundan hükümlü Resul Yolcu (37), geçtiği açık cezaevinden firar etti. Yolcu, kısa sürede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Resul Yolcu'nun açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiğini saptadı. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde olduğunu belirlenen hükümlü kısa sürede yakalandı.

Resul Yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.





ADANA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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