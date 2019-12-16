Karslıoğlu: "Sektörün gelişmesi için hedefimizde ilerliyoruz" Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, üyelerin vergi dairelerinde yaşadığı sorunlar ve çözümü ile arabuluculuk hizmetlerinin sektörle alakalı yönlerinin ele alındığı toplantı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karslıoğlu: "Sektörün gelişmesi için hedefimizde ilerliyoruz" Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, ...

İHA

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün kamudaki gelişiminin sürebilmesi için süreçteki gelişmeleri takip etmekte kararlı yol izlediklerini söyledi.

Karslıoğlu: "Sektörün gelişmesi için hedefimizde ilerliyoruz" Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, üyelerin vergi dairelerinde yaşadığı sorunlar ve çözümü ile arabuluculuk hizmetlerinin sektörle alakalı yönlerinin ele alındığı toplantı düzenledi

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün kamudaki gelişiminin sürebilmesi için süreçteki gelişmeleri takip etmekte kararlı yol izlediklerini söyledi.
AKAMDER'in düzenlediği toplantıda, Vergi Dairesi Grup Müdürleri Ahmet Balıkçı, Ömer Kılıç, İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Zihni Erdoğan ve Denge Arabuluculuk Merkezi yetkilileri Arb. Av. Ayşe Çolak, Arb. Av. Bahadır Eraslan, Arb. Av. Damla Keskin Kızak, Arb. Av. Gamze Lamba Apaydın, Arb. Av. İbrahim Emre Ediboğlu, Arb. Av. Murat Gülsün, Arb. Av. Tuba Kastal'ın katılımıyla üyelere vergi dairelerinde yaşanan sorunlar ve çözümü ile arabuluculuk hizmetlerinin sektörle alakalı yönleri ele alındı.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, dernek olarak inşaat sektörünün kamudaki gelişiminin sürebilmesi için süreçteki gelişmeleri takip etmekte kararlı yol izlediklerini söyledi. Karslıoğlu, "Bu anlamda davetimize icabet ederek bizleri bilgilendiren vergi dairesi yetkilileri ve Denge Arabuluculuk Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimizin sorunları ve mevzuatlardaki gelişmeleri öğrenmek açısından bu bilgilendirme toplantılarına devam ediyoruz. Faydaları tartışılmaz olan bu bilgilendirmeler sektör temsilcileri olarak bizlerin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.
Vergi Dairesi Grup Müdürleri Ahmet Balıkçı, Ömer Kılıç, İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Zihni Erdoğan toplantıda sektöre ait sorunları dinledi. Çözüm noktasında mevzuatın gerekliliklerine uymanın özellikle zamanında yapılmasının hak kaybını önleyeceği, akabinde sorunlar oluşmadan çalışmaların sürebileceğine dikkat çektiler. Bürokrasi ve inceleme süreçlerinin sıkıntıya yol açtığı ama bundan sonra sektörle ilgili işlemlerde azami gayret gösterileceği belirtildi. İnşaat sektörünün her alanda lokomotif sektör olarak devlete vergi konusunda önemli katkılar sağlayan vergi mükellefleri olduğu bu sektörün yaşayabilmesi, gelişmesi ve büyümesinin önemli olduğu vurgulandı.
Denge Arabuluculuk Merkezi yetkilileri ise hizmet olarak ihtilafların çözümü için arabulucuya başvuruların çoğalmasının sağlanması, kazan kazan yönteminin doğal sonucu olarak da toplumsal barışa katkı sağlanması, alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğun yaygınlaştırılması sonucu, mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkıda bulunmak, arabuluculuk hizmetlerinin kurumsal bir çatı altında ve donanımlı bir ekip ile yapılmasının sağlanması, toplumda, alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğa olan güvenin sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladılar.

ADANA

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevi firarisi mahkum yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi mahkum yakalandı
Doç. Dr. Törer: "Prematüre bebek yenidoğan uzmanı yönetiminde büyümeli"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Törer: "Prematüre bebek yenidoğan uzmanı ...
Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti
YEREL HABERLER Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti
Miniklere “Yerli Malı” etkinliği
YEREL HABERLER Miniklere “Yerli Malı” etkinliği
Sahiller plastik çöplüğü Doç. Dr. Sedat Gündoğdu'nun, Adana ve Hatay sahillerinde TÜBİTAK desteğin ile yaptığı araştırmada, 1 kilometrekarelik alanda ortalama 12 buçuk kilogram plastiğe rastlandı, bu miktar 50 kilograma kadar çıktı Sahillerdeki 1 metrekarelik alanda bin 600 adet makro plastiğe rastlandı
YEREL HABERLER Sahiller plastik çöplüğü Doç. Dr. Sedat Gündoğdu'nun, ...
Polisin kurye olup takip ettiği, tamirci olup yakaladığı zanlılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polisin kurye olup takip ettiği, tamirci olup ...
Polis, 48 kişilik sigorta çetesini tamirci gibi davranarak yakalamış
YEREL HABERLER Polis, 48 kişilik sigorta çetesini tamirci gibi ...
İnternetten ek iş araştırdı "kaz"a yatırım yaptı Adana’da çiftçi Bekir Kılınçarslan ek iş olarak 5 dönüm arazisinde kaz çiftliği kurdu Kılınçarslan, 10 bin yumurta hedefiyle sezonda 100 bin TL ek gelir sağlamayı hedefliyor
YEREL HABERLER İnternetten ek iş araştırdı "kaz"a yatırım ...
Cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı "Kasten öldürme" suçundan 29 yıl hapis cezası alan hükümlü açık cezaevine geçince firar etti Adana infaz dedektifleri hükümlüyü Dumlupınar Mahallesinde saklandığı yerde yakaladı
YEREL HABERLER Cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı "Kasten öldürme" ...
Polis kurye olup takip etti, tamirci olup yakaladı Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü mensupları, kurye ve tamirci kılığına giren polis tarafından yakalandı Liderliğini tamirci Sedat T'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 48 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polis kurye olup takip etti, tamirci olup ...
Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Adana eskrimcilere ev sahipliği yaptı
İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle ...
Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
Kozanspor FK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
YEREL HABERLER Kozanspor FK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir'
YEREL HABERLER 'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara ...
Ay: "Sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız" AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yüzde 30'unu kadınların oluşturduğu 50 kişilik yönetim kurulunu tanıttı Ay: "Listemiz kapsayıcı bir listedir. Bugüne kadar en katılımcı ve eşitlikçi liste oldu" "Partisi fark etmez her belediyeye hizmet konusunda eşit mesafedeyiz"
YEREL HABERLER Ay: "Sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız" AK Parti ...
Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, üreticinin yeni çeşitlerle Avrupa pazarına rahat girebildiğini belirtti
YEREL HABERLER Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da ...
Kantin denetimleri sıklaştırıldı Seyhan Belediyesi, gıda ve gıda ambalajlarıyla ilgili son günlerde yaşananların ardından zabıta ve gıda mühendisleri aracılığıyla ilçe sınırlarındaki okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı
YEREL HABERLER Kantin denetimleri sıklaştırıldı Seyhan Belediyesi, ...
"Çukurova’nın Filizleri"ni hayırseverler yeşertiyor Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl önce öğrencilere burs verilmesi amacıyla başlatılan “Çukurova’nın Filizleri” projesine destek veren iş adamlarına plaket sundu
YEREL HABERLER "Çukurova’nın Filizleri"ni hayırseverler ...
Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi
YEREL HABERLER Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi
ATO yönetimi TOBB'da Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: "Adanamıza kazandıracağımız yeni hizmet binamız, büyük bir kazanım olarak bizlerden gelecek kuşaklara miras kalacak" "Yeni binamız tamamlandıktan sonra mevcut hizmet binamızı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı bir girişimcilik okulu yapmak istiyoruz" TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: "TOBB olarak üzerimize düşen ne varsa maddi manevi yanınızdayız"
YEREL HABERLER ATO yönetimi TOBB'da Adana Ticaret Odası Başkanı ...
Yılbaşı öncesi sahte içki uygulaması Adana'da yılbaşı öncesi restoran ve barlarda 300 polisle sahte içki uygulaması yapılırken 240 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içki uygulaması Adana'da yılbaşı ...
Adana'da bonzai operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da bonzai operasyonu: 8 gözaltı
4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler
YEREL HABERLER 4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X