Kuaförler Adana'da buluştu

Uluslararası Yarışma Konfederasyonuna bağlı Eurocup Turkey tarafından 45 Nisan tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan yarışma için bilgilendirme toplantısı Adana'da gerçekleştirildi.

Uluslararası Yarışma Konfederasyonuna bağlı Eurocup Turkey tarafından bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin 45 ilinden bay ve bayan kuaförler katıldılar. Uluslararası Kuaförlük Yarışma Federasyonu ve Uluslararası Yarışma Konfederasyonuna bağlı Eurocup Turkey iş birliğiyle 45 Nisan 2020 tarihinde Roma'da düzenlenecek olan kuaförlük yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek 40 kuaförün başvurusu alındı.

Eurocup Turkey Başkanı Gökhan Hamarat, amaçlarının Türkiye'yi uluslar arası arenada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Hamarat, "Sanatkar bir toplumuz önümüz açıldığında başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. Tarihimizde bunu bize gösteriyor. Bizde bu meslek dalında bu başarılara imza atıyoruz. Büyüyen ailemizle sizlerle birlikte bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya telefon ile bağlanan Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaförlere seslenerek, "Sizlerin içindeki cevher gerek yurt içinde gerek uluslar arası arenada bizleri başarıya götürecektir buna inanıyorum. Türkiye'yi temsil edecek kardeşlerimizi en iyi şekilde seçeceğinize inanıyorum ve sizlere hep destek tam destek diyor başarılar diliyorum" dedi.

ADANA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

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