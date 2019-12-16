İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasının ardından Adana´daki İncirlik Hava Üssü´nde bugün sessizlik hakim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında Adana´da ABD´ye ait İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını gündeme getirmesinin ardından bugün üste sessizliğin hakim olduğu görüldü. Sabah saatlerinde 2 kargo uçağının üsse indiği öğrenilirken, askeri uçak hareketliliği gözlenmedi.
ADANA
16 Aralık 2019 Pazartesi
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