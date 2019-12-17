DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda yakalanan 4'ü Suriye, 2'si Irak vatandaşı 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta farklı zamanlarda farklı bölgelerde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve Adana’da örgüt adına hücre yapılanması oluşturdukları öne sürüldü. Ayrıca zanlıların Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Sorgusu tamamlanan Suriye uyruklu U.A. (24) M.H. (35), İ.A. (40) C.H. (25) ve Irak uyruklu B.H. (27) ve M.Y.(52) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.H'nin Abu Huzeyfe kod ismiyle Suriye'de DEAŞ adına savaştığı belirlendi.

ADANA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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