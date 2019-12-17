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Kaymakam Gürçam: "Kozan'dan hasta sevkleri yüzde 50 azaldı"

İHA

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, devlet hastanesinden hasta sevklerinin geçen yıla oranla yüzde 50 azaldığını bildirdi.

Kaymakam Gürçam: "Kozan'dan hasta sevkleri yüzde 50 azaldı"

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, devlet hastanesinden hasta sevklerinin geçen yıla oranla yüzde 50 azaldığını bildirdi.
Kaymakam Gürçam, son günlerde basında ve sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalan devlet hastanesi yönetimi ve hizmetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kozan Devlet Hastanesinde 1 başhekim, 1 başhekim yardımcısı, toplam 40 uzman hekim, 11 diş hekimi, 20 pratisyen hekim, 303 yardımcı sağlık personeli, 204 diğer personel ile görev yaptığını, günlük ayaktan 30003500 arası hasta kabul edildiğini belirtti. Merkez nüfus 130 bin olmakla birlikte Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ilçelerinden başvuran hastalara da hizmet verildiğini hatırlatan Kaymakam Gürçam, şunları kaydetti:
"Hastanemiz 2 acil tıp uzmanımızla hizmet veren ve günlük ortalama 500 hastaya bakan acil servis, 20 yataklı 2. basamak erişkin yoğun bakım, 4 kuvözle 1. basamak yenidoğan yoğun bakım, 6 yataklı palyatif bakim merkezi, 14+1 cihazla çalışan diyaliz merkezi, doğumhane ve ameliyathane ile hizmet vermektedir. Son bir yıl içerisinde geçici görevle başka kuruma görevlendirilen dahil hastanemizden hiçbir şekilde ayrılan çocuk hekimi bulunmamaktadır. Hastanemizde 3 dahiliye uzmanımız mevcutken, 1 dahiliye uzmanımız kendi isteği doğrultusunda hastanemizden ayrılıp, özel sektörde çalışmaya başlamış, devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) kurası ile yerine hekim atanmıştır. İç hastalıkları uzmanı olarak hastanemizde 3 uzman hekim hizmet vermektedir. Hastanemizde 4 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kadrosu mevcut olmakla beraber, 2 hekim geçici görev ile hizmet vermektedir. Hastanemize DHY kurasıyla kadrolu kadın doğum uzmanı atanmış olup, bugün itibariyle görevine başlamıştır. Hastane polikliniklerinde hekim başın günlük muayene edilen hasta sayısı ortalama 100120 civarında olmakla birlikte, haberde ifade edildiği gibi günlük 300 hastayı 8 saat içerisinde muayene etmek mümkün değildir. Acil servis ambulansları, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağıl olarak hizmet vermektedir. 112 talimatnamesine göre hasta naklini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Hastanemiz Başhekimliğinin herhangi bir yetkisi yoktur. Hastanemizden sevk edilen hastalar günlük olarak hastane yönetimi tarafından kontrol edilmektedir. Sevkler 2018 yılıyla karşılaştırıldığında 2019 yılında yüzde 50 oranında azalmıştır."
Sözleşme olmadığı için hekimlerin başka kurumlara kaçtığı yönündeki iddialara da değinen Kaymakam Şafak Gürçam, "Hastanemiz sözleşmeli kadrosu için başvuruda bulunmuştur ancak sözleşmeli personel kadrosu ve kararı hastane tarafından değil Bakanlık düzeyinde değerlendirilmektedir. Hastaların kurumumuzda tedavi edilemediği ve sürekli sevk edildiği ithamına cevaben, hastanemiz B grubu olmakla beraber, il merkez hastanesi olmamasından kaynaklanan neredeyse tüm ilçe devlet hastanelerinde olduğu gibi yan dal uzman kadrosu yoktur. Yan dal uzman hekim tedavi gerektiren branşlara sevkler mecburi olarak yapılmaktadır. Ancak sevk oranı ve muayene oranları karşılaştırıldığında herhangi bir anormallik saptanmamıştır. Hastanemiz 7/24 esasıyla, hizmet grubuna uygun standartlarda hizmet vermektedir. Nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi, dahili branşta bir nöbetçi uzman hekim, cerrahi branşta bir nöbetçi uzman hekim ve en az 3 pratisyen hekim ile mesai dışında hizmet vermektedir” dedi.

ADANA

17 Aralık 2019 Salı

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