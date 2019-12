AOSB’nin "Parlayan Yıldızları" ödüllendirildi 2019’a damgasını vuran sanayicilere ödül Yaptıkları ihracat, istihdam, istikrarlı büyüme, bölge ve ülke ekonomisine katkının yanı sıra AR-GE ve eğitim konusunda birçok başarılı çalışma gerçekleştiren sanayici, kişi ve kuruluşlara düzenlenen törenle ödül verildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, ihracat, istihdam, istikrarlı büyüme, ARGE ve eğitim gibi çeşitli konularda yaptıkları başarılı çalışmalarla 2019’a adeta damgasını vuran sanayiciler ile çeşitli kurum ve kişileri ödüllendirdi.

AOSB’de bu yıl ilki düzenlenen ödül töreni protokol ve sanayiciler ile diğer davetlilerden oluşan geniş bir katılımla AOSB Seyhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, açılış konuşmasında, büyüklük açısından Türkiye’nin 6’ncı büyük OSB'si olan AOSB’nin ortaya koyduğu kalite, finans, insan kaynakları, çevre ve enerji politikaları ile Türk Sanayisinin Güney’deki kalesi olduğunu belirtti.

AOSB’nin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, çevreye ve topluma duyarlı faaliyetlere özen gösteren ülkemizin önde gelen örnek OSB’lerinden birisi olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Enerjisini Adana için harcayan, Adana için üreten, istihdam sağlayan tüm firmalara teşekkür ederim. Ayrıca dereceye giren kişi ve kurumlarını da yürekten kutluyorum. Bu vesile ile bu anlamlı ödül töreninin hazırlanmasında emeği geçen başta AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da “Adana inanıyorum ki başkan Bekir Sütcü’nün bahsettiği birliktelikten sonra çok önemli bir yere hızla koşuyor. Valimizin sayesinde Adana bir bütün oldu, bir oldu, birbirine destek oldu ve Adana tekrar çıkışa başladı. Adana’da çok ciddi bir sanayi alt yapısı vardır ve hızla ilerliyor. Bu ilerlemeye katkı sunan siz değerli sanayicileri kutluyorum” dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise, “Bugün burada her koşulda tüm zorluklara rağmen üretime ve yatırımlarına devam ederek ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize plaket vermek için bir aradayız. Biliyorum ki; sizler hiçbir karşılık beklemeden azimle çalışmalarınıza devam etmektesiniz. Biz OSB olarak sizin gayretinizi, bu güzel ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çabalarınızı alkışlamak ve yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu nedenle ödül alsın veya almasın tüm sanayicilerimize gerek OSB yönetimi gerekse bu ülkenin vatandaşı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Sütcü, 1977 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bölgenin 42 yıldır her koşulda üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicileri ile bölge ve ülke ekonomisine katkısını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye’de 332 tane OSB bulunmaktadır. Aynı zamanda başkan yardımcılığını görevini üstlendiğim OSBÜK verilerine göre, AOSB’mizin; fiziki şartlar, hacim, büyüklük ve ticari kapasitesi ile ilk altı OSB içinde yer aldığını gururla belirtmek isterim” diye konuştu.

Bölgede, 368 firma ve 446 işletmenin faaliyet gösterdiğini, 35.150 kişinin istihdam edildiğini ve bunun Adana’daki kayıtlı istihdamın yüzde 15’ini ifade ettiğini belirten Başkan Sütcü, “AOSB’miz; arsa tahsisi açısından yüzde 100, faaliyete başlama açısından ise yüzde 85’in üzerinde doluluğu olan bir bölgedir” dedi.

Yönetim Kurulu olarak göreve geldiklerinde AOSB’nin 13 milyon metrekare büyüklükte olduğunu hatırlatan Başkan Sütcü, şu anda 16 milyon metrekarelik bir alana sahip olan bölgede yaptıkları yeni yer seçimi ile ileride genişleyerek yaklaşık 25 milyon metrekarelik bir alan ile Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olacağını kaydetti.



5 yılda 400 milyon liralık yatırım

Başkan Sütcü, son 5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken elektrik hatlarının tamamının yer altına alınması, kullanma suyu kapasitesinin üç katına çıkarılması, atıksu tesislerinin kapasitesinin iki katına çıkarılması, bölgedeki muhtelif yolların bakım ve onarımı, kamulaştırmaların yapılması ve 365 hektarlık alanın yol, su, atıksu gibi hizmetler için 400 milyon TL tutarında alt ve üst yapı çalışmaları yapıldığını bildirdi. Başkan Sütcü, yapılan hiç bir yatırım için ilave masraf olarak sanayicilerinden herhangi bir bedel talep edilmediğini söyledi.

En ucuz elektrik, kullanma suyu, arsa fiyatları ve arıtma tesisi gibi imkanlarla bölgenin cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Sütcü, “Bu yıl 700 dönüm sanayi alanı tahsisi yapıldı. 2020 yılı sonuna kadar tahsis etmeyi planladığımız sanayi parsellerinin tamamının satışı bu yıl gerçekleşti. Hali hazırda tahsis edilecek arsamız kalmamıştır” dedi.

Başkan Sütcü, bugün 2 milyar dolarlık kent ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını AOSB bünyesindeki sanayicilerin gerçekleştirdiğini belirterek , bunun artırılması için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Sütcü, “Biz OSB olarak yeni bir bakış açısıyla Bölgemizdeki firmaların ihracatını artırmaya yönelik faaliyetler yapmaya çalışmaktayız. Bunlardan ilki tekstil sanayicilerimiz için düzenlediğimiz UrGe projesidir. Ticaret Bakanlığı desteği ile 2017 yılında başlatılmış olan bu projenin değeri 3 milyon Dolar’dır. Tekstil UrGe projesi kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimiz ile 2018’de Polonya’ya, 2019’da Paris Fuarına gidilmiştir. Yine 2019 Eylül ayında 51 firma ve 60 kişiden oluşan Rusya’dan bir heyeti buraya getirilmiş olup, son derece başarılı bir etkinlik gercekleştirilmiştir” diye konuştu.



Yeni hizmetler

Başkan Sütcü, sanayicilere verdikleri hizmetleri daha iyi noktalara getirmenin yanı sıra çeşitlendirmeye de gayret ettiklerini, bu kapsamda, kamu kurumlarının bir arada olduğu Kamu Kampüsü’nü hizmete açtıklarını, bu kampüste Gümrük, IŞKUR, KOSGEB temsilciliği, Polis Noktası, TCDD Taşımacılık Ofisi, Makine Muhendisleri Odası, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Temsilcililikleri ile AOSB Proje biriminin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Başkan Sütcü, kampüste 30 kişilik toplantı salonu da bulunduğunu belirtti.

Yeni oluşturulan AOSB Kamu Kampüsü binasında her iki üniversiteye birer ofis verildiğini, Eylül ayında faaliyetine başlayan Proje Ofisi ile birlikte sanayicilerin ziyaret edilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesinin teşvik edildiğini kaydeden Başkan Sütcü, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda; Sanayicilerimize KOSGEB, TÜBİTAK, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan teşvikler, destekler, hibeler, projeler, ArGe ve tasarım merkezi kurulumu, fikri ve sınai mülkiyet hakları (patent, marka), kurumsallaşma ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme ve destek vermekteyiz. Buradaki asıl amacımız, ÜniversiteSanayi arasında etkin bir ara yüz olmaktır. Bu çerçevede İki ay içinde 100’ün üzerinde firma yerinde ziyaret edilmiştir. Tüm firmalarımızın marka bilgileri araştırılmış olup, firma ziyaretlerinde markası olmayan ve marka süresi sona eren firmalara bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca 22 firmanın KOSGEB’e kaydı yapılmış, 15 firmanın KOBİ Bilgi Beyannameleri güncellenmiş, 15 firma KOSGEB Nitelikli Eleman Destek Programından yararlandırılmış, 7 firmaya KOSGEB Arge inovasyon Destek Programı başvuru için yardımcı olunmuş, 20 firmanın KOSGEB Yurtdışı Destek Programına proje hazırlanmış ve başvuruları yapılmıştır. 1 firmanın ise UFUK2020 projesinin hazırlıklarına başlanmıştır.

Kısacası firmalarımızın bir taraftan ARGE faaliyetlerine katkı sunulmakta, diğer taraftan ulusal ve uluslararası projelere başvurmaları sağlanarak alternatif finansman kaynaklarına erişmeleri hedeflenmektedir.”

2014 yılında sanayiciler ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla kurdukları AOSB Akademi’nin eğitimlerinden de söz eden Başkan Sütcü, 20142018 yılları arasında 15.250 kişinin bu eğitimlerden faydalandığını, 2019 yılında düzenlenen 49 eğitim programına ise 4.850 kişinin katıldığını bildirdi.

Başkan Bekir Sütcü, 2020 yılında planladıkları projeler hakkında da bilgiler verip, başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ettikten sonra sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaptıkları üretimle ülke ve bölge ekonomimize çok değerli katkılar sunan tüm sanayicilerimizi kutluyor, gösterdikleri üstün çabadan dolayı ödüllendirilen tüm sanayicilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Yeni yılda yine birlik ve beraberliğimizi koruyarak elele yeni başarılara imza atmayı temenni ediyorum.”



Şerif Kaynar'ın söyleşisi

Açılış konuşmalarının ardından büyük ölçekli firmalara danışmanlık yapan Korn Ferry Şirketinin Türkiye Şubesinin yöneticisi aynı zamanda ünlü “Ceo avcısı” olarak bilinen Şerif Kaynar, “Türkiye ve Dünyada sürdürülebilir yönetişim için tavsiyeler. Başarılı şirketlerin DNA’sı” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından 2019 yılına başarılarıyla damgasını vuran firmaların temsilcilerine ödülleri törene katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Ödüllü firmalar

İstanbul Sanayi Odası’nın ‘’Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Listesi’’nde yer alan 10 firmanın temsilcileri ile ikinci 500 listesinde yer alan 10 firmanın temsilcilerinin sahneye davet edildiği törende şu firmalar ödüllendirildi:

“Abdioğulları Plastik, Ankutsan, Amylum Nişasta, Bossa, Güney Çelik Hasır, Gürsoy Yem, Hektaş, Kastamonu Entegre, Mondi Tire Kutsan, Oyak Beton, Kimteks Tekstil, Meltem Kimya,Netafim, Pilyem Gıda, Polisan Kimya, Tat Nişasta, Oğuz Gıda, Oğuz Tekstil, Ulusoy Tekstil, Zahit Alüminyum.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yapmış olduğu Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırmasında yer alan ve AOSB’de üretim yapan 8 firmanın temsilcisinin ödüllerini aldığı törende, Ankutsan, Amylum, Bossa, BTD Tekstil, Filpa Ambalaj, Güney Çelik Hasır, Kastamonu Entegre, Pilyem Gıda ’nın temsilcilerine ödül verildi.

Sürekli proje geliştiren ve araştırma faaliyetlerine bütçe ayırarak gerekli personel ve teçhizat altyapısı ile ülkemiz sanayisinin gelişmesi için oldukça önem teşkil eden ARGE Merkezi ünvanını alarak Organize Sanayi Bölgesi’nin gururu olan Beta Gıda, Bossa, Eksoy Kimya, Güney Çelik Hasır, Transformatör Elektromekanik, Ulusoy Tekstil ve Zahit Alüminyum ödül almaya hak kazandı.

Yaptıkları örnek uygulamaları ile Tasarım Merkezi Ünvanını alarak OSB Bölge’sinin gururu olan Barış Teknoloji, Çukurova Silo, Kimteks Tekstil, Oğuz Tekstil, Makinsan Treyler firmalarının yanı sıra eğitime destek sağlayan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Zahit Alüminyum firması ARGE Mühendisi Merve Özcan, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Fabrika Direktörü Ergin Turan, Mazlum Boru firması yetkilisi Şahin Mangıtay ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Beta markasını temsilen Yusuf Cenk Dağsuyu, MFC Markasını temsilen Hakkı Mert Dağsuyu’na ödülleri verildi.

Törene, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Tümay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana İŞKUR İl Adana Müdürü Ahmet Karaveli, Adana KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sanayiciler ve diğer davetliler katıldı.

