Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı)

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 40 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
ADANA
17 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:12
- GÜNEŞ 07:38
- ÖĞLE 12:39
- İKİNDİ 15:10
- AKŞAM 17:30
- YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.