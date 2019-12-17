Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 7

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele 71 deplasman takımının üstünlüğüyle tamamlanırken bir üst tura çıkan Alanyaspor oldu.



Maçtan dakikalar

7. dakikada defanstan seken topu önüne alan Himmet, bekletmeden Rusescu’ya pasını aktardı. Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.

14. dakikada orta sahadan kısa paslarla atağa kalkan Alanyaspor’da Onur, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Onur, rakip defansın arkasına sarkan Umut’a ara pasını gönderdi. Umut düzgün bir vuruşla topu Adanaspor fileleriyle buluşturdu. 01

21. dakikada sol kanattan atağa kalkan Alanyaspor’da Campos, çalımlarla çizgiye kadar indi. Campos, Adanaspor ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi. Adanaspor’un savunma oyuncusu Sinan’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 02

29. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Alanyaspor’da Fernandes, rakiplerini çalımlayarak ilerledi ve topu ceza sahasının sağ çaprazındaki arkadaşı Campos’a gönderdi. Campos’un pasıyla topla buluşan Onur, topu Adanaspor ağlarına gönderdi. 03

44. dakikada Adanaspor’lu oyunculardan topu kazanan Alanyaspor’lu Tzavellas ceza sahasına girdi. Tzavellas kalecinin yanından vuruşla topu filelere gönderdi. 04

53. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Alanyaspor’da Fernandes, çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve ceza sahasının sağ çaprazında uygun pozisyonda olan Ceyhun’a pasını gönderdi. Campos, Ceyhun’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Campos, plase şutla topu Adanaspor kalesine gönderdi. 05

59. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Mustafa geriden ortasını yaptı. Altı pasta uygun pozisyonda olan Enes, topu kontrol etti ve plase vuruşla topu Alanyaspor ağlarına gönderdi. 15

74. dakikada orta sahada paslarla atağa kalkan Alanyaspor’da topla buluşan Umut, ara pasıyla Veysel’i gördü. Veysel topu yerden sert ortayla Onur’a gönderdi. Onur topun gelişine sert şutuyla farkı yeniden 5’e çıkaran golü kaydetti. 16

84. dakikada Alanyaspor’da Bakasetas sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Defansın uzaklaştıramadığı top Onur’un önümde kaldı. Onur düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 17



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzence xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx

Adanaspor: Goran x, Eren x (Semir dk. 67 x), Utku x (Mustafa dk. 54 x), Marvin x, Enes x, Evren x, Moussa x, Renan x, Okan x, Özkan x, İbrahim x (Şahin dk. 76 x)

Yedekler: İrfan, Özer, Hakan, Abdulkadir, Serhat, Mert

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Ceyhun xxx, Antenor xxx, Mayele xxx, Welinton xx (Veysel dk. 46 xx), Onur xxx, Emmanouil xxx, Umut xxx, Djalma xxx (Anastasıos dk. 57 x), Georgıos xxx (Hamza dk. 68 xx), Musa xxx

Yedekler: Eray, Salih, Wanderson, Steven

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Umut (dk. 14), Sinan (dk. 21 k.k.), Onur (dk. 29, 74 ve 83), Georgıos (dk. 44), Djalma (dk. 53) (Alanyaspor), Eren (dk. 59) (Adanaspor)

ADANA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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