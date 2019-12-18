Oto kaporta atölyesinde çıkan yangında 2 yavru köpek öldü

- ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir oto kaporta atölyesinde çıkan yangında iki yavru köpek, duman zehirlenerek öldü. Atölye yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir oto kaporta atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen sardığı işyerine iki söndürme aracı ve bir tanker ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, İşyerinin metal saçlardan yapılma çatı ve duvarının bir kısmı yangın sırasında çöktü. Soğutma çalışmasını tamamlayan ekipler, yangın sırasında işyerinde bulunan iki yavru köpeğin dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ADANA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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