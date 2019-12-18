Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı

Adana'da 6 ayrı operasyonda 89 zanlı gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için son 10 günde 6 planlı operasyon gerçekleştirilerek 89 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 113 gram eroin, 36.36 gram esrar, 77 uyuşturucu hap, 5,06 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca elde geçirildi. Zanlılar emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 5 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 80 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca bugün şafak vakti uyuşturucu sattı öne sürüldüğü için aranan 30 şahsın yakalanması için de operasyon yapıldı. Bu operasyonda 17 zanlı yakalandı. Bu zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise kavanoz içerisinde 31 gram esrar 0.99 gram eroin, 0.90 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların sorgusu devam ediyor.

ADANA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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