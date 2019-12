Hakİş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, üretimin durdurulduğu Temsa için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Bu iş çözülmeden ve Temsa işçisinin yüzünü güldürmeden tebessüm etmek bile bize haram" dedi.

Değirmenci, yaptığı açıklamada, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, 70 ülkeye ihraç yapan ve bankalara olan kredi borçları nedeniyle 23 Aralık’a kadar üretimini durduran otomotiv devi Temsa’da yetkili sendika olduklarını hatırlattı.

Küresel güçlerin ülke ekonomisine darbe indirmeye çalıştığı, Türkiye’de üretimin sıfıra inmesi için uğraştığı bir dönemde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere istihdam seferberliği çağrısı yaptığı bir süreçte, Temsa gibi binlerce emekçiye ekmek kapısı olan bir fabrikada üretimi durdurmanın ve bu durduruşa sessiz kalmanın, oradaki emekçilere ve ailelerine sahip çıkmamanın, ülkenin yerli ve milli hamlelerine indirilen büyük bir darbe olduğunu ifade eden Değirmenci, "Yerli otomobil konusundaki heyecanımız tazeliğini korurken yerli bir otobüs firmasının avuçlarımızın içinden kayıp gitmesine seyirci kalamayız. Binlerce emekçinin emeğinin görmezden gelinmesini kabul edemeyiz. Özel teşebbüs olarak faaliyet gösteren Temsa’da bu krizin sorumluları bellidir. Temsa’da krize neden olan tarafların bir an önce bir araya gelip sorunu çözmesini talep ediyoruz. Emeğinden başka sermayesi olmayan biz işçiler bir an evvel işbaşı yapıp, huzur içinde evimize ekmek götürmeye devam etmek istiyoruz. Temsa gururumuz, Temsa işçisi onurumuzdur" diye konuştu.

Değirmenci, “Temsa sadece Adana için değil, ülkemiz için büyük bir değerdir. İhracata büyük katkı yapmaktadır. Burada bin 300’e yakın üyemiz alınteri akıtıp, evine ekmek götürüyor. Yan sanayideki çalışanları ve üyelerimizin ailelerini de hesaba kattığımızda 15 bin kişi buradan ekmek yiyor. Yapılan yanlış hesabın ya da hatalı hamlelerin ağır yükünü, hem emekçiler olarak hem de ülke olarak bizler çekmek istemiyoruz” dedi.

Özçelikİş Sendikası olarak, ‘Temsa yaşamalı, Temsa yaşatılmalı’ diye haykırmaktan geri durmayacaklarını söyleyen Değirmenci şöyle devam etti:

"Temsa’nın yaşaması ve üyelerimizin huzur içinde çalışması için sadece elimizi değil tüm bedenimizi taşın altına koyarız. Temsa’daki hiçbir üyemizin mağdur olmaması için sendika olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bizler başımızı yastığımıza koyduğumuzda rahat uyuyamıyorsak, bu işin sorumluları da uyumasınlar ve bu sorunu bir an önce çözüme kavuştursunlar."

Sendika olarak şuanda tek gündemlerinin Temsa olduğunu kaydeden Değirmenci, “Bu iş çözülmeden ve Temsa işçisinin yüzünü güldürmeden tebessüm etmek bile bize haramdır. Temsa işçisinin çocuklarının gözlerinin sevinçten ışıldadığını görmeden bize aydınlık yok. Özçelikİş ve Hakİş Konfederasyonu olarak bu işin takipçiyiz ve üyelerimizle tek vücut bir halde bunun mücadelesini veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ADANA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.