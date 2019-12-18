Adana da yol geni\u015fletme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada insan iskeleti bulundu. Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bayram Hac\u0131l\u0131 Mahallesinde meydana geldi. Vatanda\u015flar evlerine giden yolu geni\u015fletmek i\u00e7in i\u015f makinesi kiralay\u0131p \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \u0130\u015f makinesi operat\u00f6r\u00fc sabah saatlerinde \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131ktan sonra saat 10.45 s\u0131ralar\u0131nda kemikler g\u00f6rd\u00fc. Hemen \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 durdurup polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kemiklerin insan iskeletine ait oldu\u011funu belirledi. Kemiklerin bulundu\u011fu yerin daha \u00f6nce mezar olabilece\u011fi tahmin edilirken, polis b\u00fct\u00fcn ihtimalleri de\u011ferlendirerek \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Bulunan iskeletlerin yakla\u015f\u0131k bir metre derinlikte oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.