Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

ADANA'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığına teşebbüs eden 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Yumurtalık İlçesi Gölovası Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda hırsızlık yapılacağı yönünde ihbar alan jandarmaya ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı sırada şüpheli Ş.T., Y.A. ve Y.A., araçla kaçmaya çalıştı. Ekipler, peşine düştüğü aracı Ceyhan ilçe sınırları içesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yakalandığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri eldivenler, trafoları yere indirmekte kullandıkları halatlara el konuldu. Ş.T'nin üzerinde yapılan aramada 1,14 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli, tutuklanarak Ceyhan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



ADANA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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