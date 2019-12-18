Adana kebabında "talaş hilesi" iddiasına denetimli yalanlama Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kebapçıları denetledi Yapılan denetimler sonunda Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Adana kebabı satan bazı restoranların talaşı renklendirip sahte toz biber haline getirdiği ve kebaplarda kullandığı iddiası üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kebapçıları denetledi. Yapılan denetimler sonucunda Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen sahte toz biberi de kıymaya karıştırdığı iddia edildi. Haberin medyada yer alması üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bugün kebapçılara giderek etleri, baharatları ve işletmelerin hijyen durumunu denetledi.

Bir kebapçının işletme müdürü İbrahim Bağış, insan sağlığına önem verdiklerini belirterek, “Etlerin mühürlü olması çok önemli. Adana kebap tescillidir. Dünya markasıdır. Adana’ya ve kebabımıza sahip çıkalım. Biz işletme olarak Adana kebabımızı koruyacağız” diye konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden denetimle ilgili yapılan açıklamada, Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Adana kebap veya herhangi bir et ürününe talaş karıştırılması, tüketim esnasında tüketiciler tarafından duyusal olarak bariz bir şekilde fark edilecek ve tüketilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, kebap ve diğer gıda üretimi işletmelerinde kullanılan baharatlar da bakanlığımızca denetlenmekte ve tağşiş ve boyar madde kullanılması ihtimaline karşılık numuneler alınarak yetkilendirilmiş laboratuvar müdürlüklerinde gerekli analizleri yaptırılmaktadır” denildi.

2019 yılında 32 bin 512 denetimin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Bakanlığımızca ilan edilen Denetim Seferberliği kapsamında 2530 Kasım 2019 tarihleri arasında ilimizde farklı sektörlerdeki işletmelerde bin 422 resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Bunlar dışında, ilimizde hassasiyetle takip edilen et ve et ürünleri ile ilgili olarak özellikle tür tayini amaçlı 2018 yılında 787 ve 2019 yılında 553 et ve et ürünleri numunesi alınmıştır. Mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.



ADANA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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