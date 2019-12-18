Adana'da CİMER Eğitim Programı Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan: "CİMER milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsüdür"

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan “CİMER Eğitim Programı” Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, il ve ilçe müdürleri, vakıf müdürleri ile kamu kurumlarında bulunan CİMER kullanıcılarının katılımıyla başladı.

Çukurova Kalkınma Ajansında (ÇKA) düzenlenen eğitim programı, CİMER’in ne olduğu ve nasıl bir sistemle yürütüldüğü hakkında genel bilgilerin verilmesi, CİMER kullanıcılarının görevlerinin öneminin belirtilmesi ve eğitim programının kapsamının tanıtılmasının ardından Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla sürdü. Kan konuşmasında, eğitim programlarının, seminerlerin, hizmet içi eğitim kurslarının temel amacının düzenlendiği çalışma alanıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerinin, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması olduğuna değinerek CİMER Eğitim Programı’nın CİMER kullanıcılarının temel yeterliliklerinin ve yapılan başvurulara ivedilikle cevap verme kabiliyetini arttırmaya yönelik önemli bir eğitim programı olduğunu belirtti.

Katılımcılara eğitim programını verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden Kan, "Bugün kamu yönetiminin rotası, insan odaklıdır. İnsanı merkeze alan, insanı merkeze koyan, vatandaşını muhatap alan, onu dinleyen, derdine sıkıntısına çare olan bir kamu yönetimi anlayışı bugün tüm dünyada ön plandadır. CİMER de vatandaşlarımızın talep, istek, ihbar ve şikayetlerini, doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebildiği, milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsüdür. Dilekçe hakkının elektronik ortamda kullanımını sağlayan CİMER, elektronik başvuru alanında dünya standartlarında hizmet üreten önemli bir web servisidir. Bununla birlikte CİMER, çözüme ortak olmanın ve yönetime katkı sunmanın da diğer adıdır" dedi.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan 2018 yılında 41.495 olan başvuru sayısının 2019 yılında 42000’i geçtiğini vurguladı. Adana Valiliği olarak CİMER’e yapılan başvuruların üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek il genelinde 1600 personelle CİMER hizmetlerini büyük bir özveriyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, "Vatandaşlarımızın şikayet, istek, ihbar, talep ve bilgi edinmeye matuf başvurularına ivedilikle cevap vermenin yoğun gayretini gösteriyoruz. Bu konuda önümüzde duran en büyük engel, 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunları kapsamında yapılan başvurulara, ilgili kurumlarımız tarafından yasal süresi içerisinde cevap verilmemesidir. Bu konuda tüm kurumlarımızdan ve CİMER kullanıcılarından gereken duyarlılığı göstermelerini bekliyorum. Zira bugün teknolojik altyapısıyla CİMER, bizlere bu hızı, bu imkânı sunuyor. Bir tuşla bir başvuruyu ilgili saniyesinde ilgili kuruma sevk edebiliyoruz. Dolayısıyla bu noktada görev konunun muhatabına düşüyor. O da kendi kurumuyla ilgili başvuruyu ivedilikle sonuçlandırmalı ve başvuru sahibi mağdur edilmemelidir" diye konuştu.

Vatandaşın yaptığı şikayet, ihbar veya isteğe cevap almasının, karşısında kendisine bir muhatap bulmasının milletin nazarında devletin büyümesi olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, CİMER Eğitim Programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı İletişim Uzmanı Durmuş Ersoy tarafından “CİMER’in Tanıtımı ve Adana İli Değerlendirmesi”nin yapılmasıyla sürdü.

ADANA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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