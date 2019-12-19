Adana’da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlalar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık’ta torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
ADANA
19 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 06:13
- GÜNEŞ 07:40
- ÖĞLE 12:40
- İKİNDİ 15:10
- AKŞAM 17:31
- YATSI 18:52