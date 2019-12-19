Vergi uygulamalarında "e dönüşüm" Türkiye'de e-fatura kullanan 118 bin 951 firma bulunuyor Yeni yıl ile birlikte aynı gün içinde aynı firmaya vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde kesilecek faturaların e - fatura olması zorunluluğu getiriliyor

Yeni yıl ile birlikte aynı gün içinde aynı firmaya vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde kesilecek faturaların efatura olması zorunluluğu getiriliyor.

Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken kağıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren e fatura konusunda yeni yıl ile birlikte yeni düzenlemeler getiriliyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayiciler ve çalışanlarına eğitim hizmeti sağlayan AOSB Akademi kapsamında, güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu bir uygulama olan e fatura konusunda seminer düzenlendi.

AOSB Bölge Müdürlüğü Ceyhan Salonu’nda düzenlenen seminerde, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çankaya, “Son düzenlemeler çerçevesinde e Belge ve e Defter uygulamaları” konulu sunum yaptı.

Mehmet Çankaya, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir sistem olan efatura konusunda yeni yıl ile birlikte bir takım yeni düzenlemelerin uygulamaya geçeceğini belirterek, e belgelerin; efatura earşiv fatura, esmm, eirsaliye, emüstahsil makbuzu, egider pusulası, ebilet, esigorta gider belgesi, esigorta poliçesi. edöviz belgesi ve edekonttan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti,“Gelişen teknolojinin imkanlarını kullanmak isteyen birçok firma e belgeye geçmektedir. 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle ülke genelinde 118.951 firma e fatura kullanmaktadır. e arşiv fatura mükellefi sayısı 46.926, e irsaliye mükellef sayısı 975, eserbest meslek makbuzu mükellefi sayısı 5.842, ebilet mükellefi sayısı 28, emüstahsil makbuzu mükellefi sayısı 138, edefter kullanıcı sayısı ise 86.116’dır”.

Mehmet Çankaya, 509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre eBelge uygulamalarındaki yeniliklerden söz ederek, “E Fatura uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun 229, 230, 231 ve 232’inci maddeleri gereğince düzenlenmesi gereken kağıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verir. Efatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin istisnai durumlar hariç, alış ve satışlarında muhataplarının durumuna bağlı olarak efatura/earşiv fatura düzenlemeleri/almaları zorunludur. EFatura uygulamasına dahil olabilmek için gerekli teknik/idari hazırlıkların yapılması ve uygulamadan yararlanmaya yönelik yöntem ve başvuruya ilişkin süreçlerin tamamlanması gerekir” dedi.

E faturaya isteğe bağlı geçilebileceği gibi geçmeleri zorunlu olan mükelleflerin de olduğunu ifade eden Mehmet Çankaya, e belge düzenlenmesi konusundaki tüm detayları anlattığı sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

ADANA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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