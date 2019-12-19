Vergi uygulamalarında "e dönüşüm" Türkiye'de e-fatura kullanan 118 bin 951 firma bulunuyor Yeni yıl ile birlikte aynı gün içinde aynı firmaya vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde kesilecek faturaların e - fatura olması zorunluluğu getiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vergi uygulamalarında "e dönüşüm" Türkiye'de e-fatura kullanan 118 bin 951 firma bulunuyor Yeni yıl ...

İHA

Yeni yıl ile birlikte aynı gün içinde aynı firmaya vergiler dahil 5 bin TL'nin üzerinde kesilecek faturaların efatura olması zorunluluğu getiriliyor.

Vergi uygulamalarında "e dönüşüm" Türkiye'de e-fatura kullanan 118 bin 951 firma bulunuyor Yeni yıl ile birlikte aynı gün içinde aynı firmaya vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde kesilecek faturaların e - fatura olması zorunluluğu getiriliyor

Yeni yıl ile birlikte aynı gün içinde aynı firmaya vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde kesilecek faturaların efatura olması zorunluluğu getiriliyor.
Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken kağıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren e fatura konusunda yeni yıl ile birlikte yeni düzenlemeler getiriliyor.
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayiciler ve çalışanlarına eğitim hizmeti sağlayan AOSB Akademi kapsamında, güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu bir uygulama olan e fatura konusunda seminer düzenlendi.
AOSB Bölge Müdürlüğü Ceyhan Salonu’nda düzenlenen seminerde, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çankaya, “Son düzenlemeler çerçevesinde e Belge ve e Defter uygulamaları” konulu sunum yaptı.
Mehmet Çankaya, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir sistem olan efatura konusunda yeni yıl ile birlikte bir takım yeni düzenlemelerin uygulamaya geçeceğini belirterek, e belgelerin; efatura earşiv fatura, esmm, eirsaliye, emüstahsil makbuzu, egider pusulası, ebilet, esigorta gider belgesi, esigorta poliçesi. edöviz belgesi ve edekonttan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti,“Gelişen teknolojinin imkanlarını kullanmak isteyen birçok firma e belgeye geçmektedir. 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle ülke genelinde 118.951 firma e fatura kullanmaktadır. e arşiv fatura mükellefi sayısı 46.926, e irsaliye mükellef sayısı 975, eserbest meslek makbuzu mükellefi sayısı 5.842, ebilet mükellefi sayısı 28, emüstahsil makbuzu mükellefi sayısı 138, edefter kullanıcı sayısı ise 86.116’dır”.
Mehmet Çankaya, 509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre eBelge uygulamalarındaki yeniliklerden söz ederek, “E Fatura uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun 229, 230, 231 ve 232’inci maddeleri gereğince düzenlenmesi gereken kağıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verir. Efatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin istisnai durumlar hariç, alış ve satışlarında muhataplarının durumuna bağlı olarak efatura/earşiv fatura düzenlemeleri/almaları zorunludur. EFatura uygulamasına dahil olabilmek için gerekli teknik/idari hazırlıkların yapılması ve uygulamadan yararlanmaya yönelik yöntem ve başvuruya ilişkin süreçlerin tamamlanması gerekir” dedi.
E faturaya isteğe bağlı geçilebileceği gibi geçmeleri zorunlu olan mükelleflerin de olduğunu ifade eden Mehmet Çankaya, e belge düzenlenmesi konusundaki tüm detayları anlattığı sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

ADANA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim
YEREL HABERLER Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı ...
Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı Adana’da hobi olarak başladığı tespihçilik koleksiyonunu yıllar içerisinde büyüten Faruk Doğu, şimdi Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ve Arap ülkelerine damla kehribar ile Osmanlı kehribar tespih ihraç ediyor
YEREL HABERLER Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı Adana’da hobi ...
Sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 TL ödemiş
YEREL HABERLER Sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs ...
Whatsapp'tan otobüsleri takip edip kaza yaptırmış Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri Sedat T.'nin belediye otobüs şoförü kadının aldığı hat üzerinden 'Whatsapp' grubuna dahil olarak otobüslerin gideceği güzergahı takip ederek kaza yaptırdığı ortaya çıktı Örgüt lideri de belediye otobüs sürücüsü kadın da tutuklanmıştı
YEREL HABERLER Whatsapp'tan otobüsleri takip edip kaza ...
Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı
YEREL HABERLER Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte ...
Sulama kanalında tabanca bulundu Adana'da suyu kesilen kanalda bulunan tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Sulama kanalında tabanca bulundu Adana'da suyu ...
Torbacı 3 kadın tutuklandı Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 4'ü kadın 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Torbacı 3 kadın tutuklandı Adana polisinin yaptığı ...
Parkta dilenci tacizi Adana’da dua kitabı satma bahanesiyle vatandaşları taciz ederek para isteyen dilenciler kameralara yansıdı Dilenciler yüzünden parkta rahat edemediklerini söyleyen vatandaşlar, "Peşimizi bırakmıyorlar. Sürekli para istiyorlar" diyerek tedbir alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Parkta dilenci tacizi Adana’da dua kitabı satma ...
Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi ...
Adana’da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adana’da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi
Trafo hırsızları jandarmadan kaçamadı Adana'da trafodan hırsızlık yapmak isterken kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Trafo hırsızları jandarmadan kaçamadı Adana'da ...
Adana'da kış tedbirleri
YEREL HABERLER Adana'da kış tedbirleri
Acil çağrılar 112 üzerinden alınmaya başlandı Asılsız ve hakaret içeren çağrıların tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor
YEREL HABERLER Acil çağrılar 112 üzerinden alınmaya başlandı Asılsız ...
Adana Lokantıcılar Odası: Denetimlerden memnunuz
YEREL HABERLER Adana Lokantıcılar Odası: Denetimlerden memnunuz
Yüreğir'de yeşil alanlar artıyor
YEREL HABERLER Yüreğir'de yeşil alanlar artıyor
Oda Başkanı Aslan: "Adana esnafı hileli yola başvurmaz"
YEREL HABERLER Oda Başkanı Aslan: "Adana esnafı hileli yola ...
Adana'da doktora saldırı Tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamayan doktor hasta yakınları tarafından darp edildi Dr. Mahmut Özcan: "Saldırıyı hak etmedim"
YEREL HABERLER Adana'da doktora saldırı Tahlil sonuçlarına ...
Ceyhan'da sağlık ve temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Ceyhan'da sağlık ve temizlik seferberliği
CİMER’e "güldüren" "gururlandıran" sorular Durmuş Ersoy, CİMER'e yapılan ilginç başvuruları sıraladı "Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin" "Tayyip dede kedim çok hasta kedimi iyileştirir misiniz" "Barış Pınarı ve Zeytindalı Harekatında malını, arabasını bağışlamak isteyenler oldu"
YEREL HABERLER CİMER’e "güldüren" "gururlandıran" sorular Durmuş ...
Adana'da CİMER Eğitim Programı Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan: "CİMER milletle devlet arasında kurulan en güçlü iletişim köprüsüdür"
YEREL HABERLER Adana'da CİMER Eğitim Programı Vali Yardımcısı Huriye ...
Adana´da kebapçılara gıda denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Adana´da kebapçılara gıda denetimi sürüyor
Adana kebabında "talaş hilesi" iddiasına denetimli yalanlama Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kebapçıları denetledi Yapılan denetimler sonunda Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi
YEREL HABERLER Adana kebabında "talaş hilesi" iddiasına denetimli ...
Trafo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Trafo hırsızları suçüstü yakalandı
'Milli Muharip Uçağı, 2027'de gökyüzünde olacak'
YEREL HABERLER 'Milli Muharip Uçağı, 2027'de gökyüzünde olacak'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X